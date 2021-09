Solberg møter pressen etter Ropstads avgang: – Jeg synes dette er en utrolig trist sak

Statsminister Erna Solberg har hasteinnkalt til pressetreff i statsministerboligen kl. 16 etter nyheten om at Kjell Ingolf Ropstad går av som statsråd og partileder.

18. sep. 2021 15:40 Sist oppdatert nå nettopp

Vi følger pressekonferansen her og oppdaterer fortløpende.

Lørdag trakk Kjell Ingolf Ropstad seg som partileder i KrF. Han går også av som statsråd. Kl. 16.00 møter statsminister Erna Solberg pressen.

Ropstad fortalte at han fredag kveld meddelte partiledelsen i KrF at han ønsker å gå av som partileder og statsråd som følge av skattesaken.

Under dagens pressekonferanse gjorde han det offisielt. Nå møter statsminister Solberg pressen.

– Kjell Ingolf Ropstad ringte meg sent i går kveld og informerte meg om at han skulle trekke seg som partileder og sa også at han ville trekke seg som statsråd. Jeg har respekt og forståelse for den situasjonen han står i.

Videre takket statsministeren Ropstad for det gode samarbeidet.

– Jeg vil takke Kjell Ingolf for gode råd og stødig lederskap gjennom pandemien.

Om skattesaken peket statsministeren på at politikere må være varsomme.

– Når vi gjør feil, må vi rydde opp. Jeg oppfatter at Ropstad nå tar grep for å rydde opp, sammen med Skatteetaten.

Solberg forklarte videre at SMK har orientert Ropstad om hvordan de oppfatter regelverket.

– Men vi har også hele tiden bedt statsråden ta kontakt med skatteetaten om sin konkrete sak, sier Solberg.

Hun sier at SMKs oppfatning av skattereglene var at det ikke var klart og lett forståelig.

– Oppfatningen etter dialogen med skatteetaten og våre jurister, var at det ikke var klart hva en merkostnad er. Nå er det klart, og da er vi ferdig med det, sa Solberg.

Stavanger Aftenblad spurte hva SMK ville beklage i håndteringen. Da svarte Solberg at de skulle hatt skriftlige konklusjoner av avtaler for å unngå misforståelser.

Ropstad: – Har opplevd omsorg fra mine partikolleger

– Det siste døgnet har jeg hatt anledning til å trekke pusten, ta et skritt tilbake, vurdere situasjonen for partiet, mine nærmeste og meg selv, sa Ropstad på sin pressekonferanse.

– Jeg har opplevd omsorg fra mine partikolleger de siste dagene. Det vil jeg si takk for, fortsatte han.

Aftenposten avslørte fredag at Ropstad i fjor tok aktive grep for å unngå å betale skatt på statsrådsboligen. Han oppga at han dekket utgifter på foreldrenes hus, men betalte aldri en krone.

Slik unngikk han en skatteregning på 175.000 kroner. Ropstad har innrømmet og beklaget at han la planer for å unngå skatt.

Lørdag gikk Kjell Ingolf Ropstad av som statsråd og trakk som seg partileder.

Bollestad tar over statsrådsposten

Solberg informerte også om at Olaug Bollestad tar over som barne- og familieminister.

Formelt vil Ropstad gå av som statsråd i et ekstraordinært statsråd på mandag, hvor Bollestad vil ta over som barne- og familieminister, samtidig som hun fortsetter som statsråd for Landbruksdepartementet.

Bollestad har også sagt at hun er klar til å lede KrF frem til de finner en ny partileder.

– Det er en vond dag for mange

Venstre-leder Guri Melby takker den avtroppende KrF-lederen og statsråden for regjeringssamarbeidet.

– Som ny partileder har det vært fint å ha ham som kollega, både i det daglige arbeidet med politikken, men også som to småbarnsforeldre som skal få hverdagen til å gå rundt, sier Melby i en uttalelse til NTB.

Hun beskriver Ropstad som en som brenner for KrFs politikk, og hun er sikker på at han vil fortsette med det.

– Jeg ønsker Kjell Ingolf og familien alt vel i tiden fremover.

Partikollega og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein sier det er en vond dag.

– Det er en vond dag, for mange. Aller mest for Kjell Ingolf. Han har tatt sin beslutning. Den respekterer jeg, og forstår hans vurdering nå.

Ulstein mener det hadde vært veldig krevende for Ropstad å fortsette.

– Kanskje umulig, sier han til NTB.

Han mener KrF nå må håndtere krisen, men at det aller viktigste er «ta vare på Kjell Ingolf».

Ulstein sier at Ropstad er en person han setter høyt, at han er en god venn og en utrolig handlekraftig politiker.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener det er bra at Ropstad nå trekker seg.

– Det som har kommet frem de siste dagene er alvorlige forhold, og jeg forstår godt at han nå velger å trekke seg. Dette er en tøff tid for både Ropstad og hans familie.

Nå jeg håper jeg han får ro til å gjøre opp for seg og komme seg videre, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til VG.

– En vond og vanskelig dag

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide retter en takk til Kjell Ingolf Ropstad etter partilederens avgang i dag.

– Jeg kjenner at dette er en vond og vanskelig dag. Men mest krevende er det for Kjell Ingolf og familien. Han har beklaget og sagt at dette ikke burde skjedd.

Hareide respekterer Ropstads beslutning, og peker på at Ropstad har vurdert hva som er best for KrF og sine nærmeste.

– Kjell Ingolf og jeg har jobbet tett sammen gjennom alle mine år på Stortinget og jeg setter stor pris på han – som kollega og venn. Vi var uenige om retningsvalget, men vi har beholdt den gode kontakten og vennskapet, sier den tidligere KrF-lederen til NTB.

KrF-ledere støtter beslutningen

Flere av Ropstads partifeller har også kommet med reaksjoner på hans avgang.

Per Sverre Kvinlaug i Agder KrF er ikke overrasket over Ropstads beslutning om å gå av som partileder og statsråd.

– Når Kjell Ingolf har konkludert slik som han har gjort, er jeg trygg på at hans beslutning er best for han selv og partiet, sier Kvinlaug til NRK.

KrF-veteran Torhild Bransdal har vært stortingsrepresentant de fire siste årene.

Hun beskriver Ropstads avgang som trist, men mener det var det rette å gjøre. Det samme gjør sentralstyremedlem i KrF, Karin Kirsti Bakklund Bjørkhaug.

Oluf Maurud, leder i Innlandet KrF, mener Ropstad ikke hadde så mye annet valg slik saken har utviklet seg.

– Dette viser at han setter partiet foran seg selv. Jeg synes det er stort av han å gjøre det, sier Maurud til NRK.