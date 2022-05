Regjeringen kutter klima- og miljøbevilgninger med 222 millioner kroner

Regjeringen kutter i flere budsjettposter som har effekt på utslipp eller opptak av klimagasser i revidert nasjonalbudsjett.

Jan Christian Vestre var onsdag i spørretimen. Der fikk han spørsmål fra Sveinung Rotevatn om regjeringens kutt i klima- og miljøbevilgninger.

9 minutter siden

Da regjeringen i fjor høst la frem sitt første statsbudsjett, brukte den mer penger på å motvirke klimatiltak enn på å styrke dem. Det kom frem etter en kartlegging av Aftenposten.

Forrige uke var det tid for å justere på dette budsjettet. I det reviderte budsjettet foretar Ap og Sp enda flere kutt på bevilgninger til klima og miljø.

Regjeringen kutter poster knyttet til klima og miljø med 222 millioner kroner.

Det kommer frem i et svar fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til Sveinung Rotevatn (V).

– De prioriterer ned klima og miljø. De bruker 60 milliarder kroner ekstra i dette budsjettet og prioriterer andre ting. Det er en ærlig sak at de kutter i klimainvesteringer, men det som overrasker meg er at de ikke har justert retorikken i takt med det, sier Sveinung Rotevatn.

Vil unngå høytrykk i norsk økonomi

Rotevatn stilte spørsmål om kuttene til næringsminister Jan Christian Vestre under onsdagens spørretime på Stortinget.

I svaret sitt viste Vestre til at det er høytrykk i norsk økonomi, og at det er blitt brukt titalls milliarder mer til strømstøtte, korona og til krigen i Ukraina enn handlingsrommet lå an til.

– Hvis regjeringen fortsetter å bruke penger på dette nivået, vil rentene fortsette å stige raskere enn det norsk næringsliv tåler og det norske husholdninger tåler. Og derfor må vi bremse pengebruken.

Han sa at bevilgningene til det grønne skiftet likevel var langt større enn summen av enkeltpostene som det kuttes i.

– Totalt sett investeres det store summer i det grønne skiftet, både statlig og privat, det er lån, garantier og tilskuddsordninger. Jeg mener man må se statsbudsjettet under ett.

– Dette er jo finansministerens eget regnestykke? Han har selv vist til hvilke poster som er relevante for klima og miljø?

– Ja, når man ser på det isolert post for post, så er det helt sikkert riktig. Jeg har ikke sett svaret til Vedum. Men så må man se på hva man får ut av midlene man investerer. Det er ikke et én- til-én forhold til antall kroner vi bevilger og klimakutt vi får til.

Sveinung Rotevatn mener Vestre i Stortingssalen bruker for store ord om Stortingets klimasatsinger, men at de ikke vises i bevilgningene.

– Ja, det er krevende tider i norsk økonomi, men det er ikke noen unnskyldning til å bremse omstillingen til grønn teknologi. Tvert imot, det er en anledning vi bør benytte til å forsterke omstillingen.

Drar frem jordbruksoppgjøret

I svaret sitt skriver Trygve Slagsvold Vedum at ha vil peke på at de har gjort store satsinger på klima og miljø i jordbruksavtalen. Her viser han til en rekke poster som til sammen blir en endring med 1,6 milliarder kroner fra i år til neste år.