Martin Kolberg: Jagland mente jeg hadde vært illojal og latt ham i stikken

Ap-veteran Martin Kolberg avviser Thorbjørn Jaglands beskrivelse av bruddet mellom barndomsvennene: – Jagland lyttet ikke til motforestillinger når han først hadde bestemt seg.

– Du kaster meg på bålet, sa Martin Kolberg til Ap-leder Jonas Gahr Støre da han ikke fikk fortsette i kontrollkomiteen etter valget i 2017.

2. nov. 2021 08:20 Sist oppdatert nå nettopp

Gjennom fem tiår har Martin Kolberg (72) jobbet tett på Ap-lederne Trygve Bratteli, Reiulf Steen, Gro Harlem Brundtland, Thorbjørn Jagland, Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre. I boken Tillitsmannen gir Kolberg sin versjon av dramatiske hendelser i partiets indre liv og i Norges historie.

Dagsavisens kommentator Hege Ulstein har ført biografien i pennen.

Her beskriver Kolberg for første gang hva som skjedde i bilen på vei hjem til Lier i 1996 da vennskapet med Jagland brøt sammen. Og avslører hvordan Jagland og Brundtland representerte to motstridene miljøer.

Det begynte med at daværende statsminister Gro Harlem Brundtland samme kveld ga Kolberg beskjed om at hun ønsket ham som stabssjef. I bilen hjem fra Stortinget var Jagland «snurt og sur».

– Dette har du planlagt lenge, sa Jagland.

-Nei! Nei! Det har jeg ikke, svarte Kolberg.

I Jaglands øyne hadde Kolberg sviktet ham og gått over til den andre siden. Vært illojal og latt ham i stikken. Det nytter ikke å prøve å forklare at det ikke hang sammen på den måten, skriver Kolberg.

Etter denne kvelden brøt Jagland forbindelsen med Kolberg tvert, ifølge Kolberg.

Kolberg ble lenge omtalt som en pedantisk seremonimester for Ap-arrangement. Men han har hele tiden også vært politisk aktør. Og tett på hovedpersonene EF-kampen i 1972, Gros vei til makten i 1981, striden mellom Stoltenberg og Jagland rundt 2000, den første rødgrønne regjeringen i 2005, Valla-saken, det knusende valgnederlaget i 2017 og bråket rundt Giske.

Kolberg har opplevd svik, forbigåelser og ødelagte vennskap. Men han har alltid stilt lojalt opp for «Partiet som var hans helligdom». Kolberg gikk ut av Stortinget og pensjonerte seg i høst.

Avskjeden med norsk toppolitikk ble ikke slik Kolberg ønsket og mener han fortjente at den skulle bli.

Barndomsvennene ble uvenner

Kolberg var barndomsvenn av tidligere statsminister og Ap-leder Thorbjørn Jagland. Helt fra 8-årsalderen kjente de hverandre og samarbeidet etter hvert tett og trinn for trinn til topps i Aps hierarki.

Martin Kolberg og kona Aud var forlovere i bryllupet til Thorbjørn Jagland og kona Hanne Grotjord. Men vennskapet havarerte ifølge Jagland da han ble statsminister. Han flyttet Kolberg fra oppgaven som stabssjef til Forsvarsdepartementet.

Ifølge Jagland sa Kolberg: «Jeg tror det er lurt at vi to nå skiller lag. Vi har fulgt hverandre hele livet. Det er som regel klokt at slikt på et eller annet tidspunkt tar slutt.»

Siden har de stort sett kommunisert i en ukameratslig tone via bøker og intervjuer

I forrige uke kom Jagland i sin nye bok med nok et spark. Jagland skriver syrlig at Jens Stoltenberg med en gang han var valgt til partileder i 2002 «regisserte han en prosess som førte til at han fikk en betydelig lønnsøkning».

– Også daværende partisekretær Martin Kolberg fikk en betydelig lønnsøkning, skriver Jagland.

Dernest er han kritisk til at Kolberg vitnet for utvalget som ble oppnevnt av LO for å granske påstandene om at daværende LO-leder Gerd-Liv Valla hadde trakassert Ingunn Yssen.

– Skulle partiet bli involvert i et internt personalspørsmål i LO? Dessuten hadde jeg sett hvor nært forholdet var mellom Kolberg og Yssen. Merkelig, skriver Jagland.

Like stor ble skuffelsen 4. oktober 2017. Da hadde partisekretær Kjerstri Stenseng ringt Kolberg og fortalt at han ikke fikk fortsette i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Der hadde han hatt en meget synlig rolle som komiteleder. Nå føIte Kolberg at han ble degradert til aller bakerste i benk, til utenrikskomiteen. Han som bare har et meget begrenste engelsk ordforråd. Uten forklaring. Det sved mest. Oppbrakt oppsøkte Kolberg Støre og sa:

«At du skulle gjøre det samme – det hadde jeg aldri trodd, Jonas.»

Støre skjønte hva ordvalget betød: Kolberg sammenligner det han er blitt utsatt for bruddet med barndomsvennen Thorbjørn Jagland.

Han var også kritisk til tidligere nestleder Trond Giske som Kolberg mener satte seg selv foran Arbeiderpartiet.

Kolberg letter også på sløret fra regjeringsforhandlingene i 2005. Stoltenberg foreslo at hans tidligere statssekretær og venn Jan-Erik Larsen skulle bli samordningsminister.

– Hvis du først skal ha en sånn statsråd, synes jeg at det er bedre at du velger meg, svarte Kolberg.

Da ble det taust. Stoltenberg ville ikke ha Kolberg som statsråd. Og det ble ingen av dem.

Jens Stoltenberg satte da ned foten for at SVs Heidi Sørensen skulle bli statsråd fordi hun var for «lite pragmatisk» med aktivistisk bakgrunn.

Martin Kolberg har vært på hovedaktørene i Aps sentrale miljø de siste 50 årene.