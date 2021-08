Manglende tiltak mot klimaendringer i Kommune-Norge

De fleste norske kommuner regner med å bli påvirket av klimaendringer, men syv av ti sier at de mangler ressurser til å gjøre noe med det, skriver Klassekampen.

Slik så det ut på Sørlandet høsten 2017. Mange kommuner mangler ressurser til å forebygge konsekvensene av ekstremvær og klimaendringer, viser en Cicero-undersøkelse fra 2020.

Mandag tegnet FNs klimapanel et dystert bilde av følgene av klimaendringene. I rapporten advares det om brå endringer i vær og klima og om stadig mer intense hetebølger, mer styrtregn og kraftigere stormer.

Med forebyggende tiltak som flomsikring og oppgradering av sårbar infrastruktur, kan mange av konsekvensene av klimaendringene hindres. Men mange kommuner er ikke forberedt, skriver Klassekampen.

Mangler penger og folk

En spørreundersøkelse blant 122 av landets kommuner fra i fjor viser at kommunene regner med å bli påvirket av mer ekstremvær. Syv av ti kommuner oppgir at de mangler ressurser til å gjøre noe med det.

– Den klare tilbakemeldingen vi fikk fra kommunene, er at mangel på penger og folk til å gjøre arbeidet er det største hinderet for klimatilpasning, sier seniorforsker Marit Klemetsen ved Cicero senter for klimaforskning til avisen.

Professor og forsker Carlo Aall ved Vestlandsforskning har tidligere konkludert med at kommuner først gjør noe når ekstremværet har rammet.

– Uten innsikt i alle de nye risikoene som oppstår, vil man bli overrasket. Da blir man nødt til å betale dyrt for å rydde opp etterpå. Siden Norge er såpass rikt, har man på en måte hatt råd til den tilnærmingen, men det holder bare til et visst punkt. Det er egentlig et under at liv ikke har gått tapt, sier Aall.