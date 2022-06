Gjelsvik (Ap): – Vi kan ikke tvinge Kristiansand til å ha folkeavstemning

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er i dag i Kristiansand, der han skal møte ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap).

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er mandag i Kristiansand.

I ettermiddag skal også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møte ordføreren.

Møtene skjer etter en uke med stadig skarpere kritikk av regjeringen. Regjeringen vil nemlig la innbyggerne i Søgne og Sogndalen si sin mening om fremtiden til Kristiansand kommune.

De to tidligere nabokommunene ble slått sammen med Kristiansand i 2020. Nå åpner regjeringen for at den nye kommunen kan bli splittet opp igjen, dersom innbyggerne i Søgne og Sogndalen ønsker det.

Det møter motstand i bystyret i Kristiansand, der flertallet er motstandere av oppdeling.

– Vi kan ikke tvinge Kristiansand kommune til å gjennomføre en folkeavstemning, sier Gjelsvik til Aftenposten.

Han har derfor gitt statsforvalteren i Agder i oppdrag å finne ut hvordan innbyggerne i Søgne og Sogndalen kan bli hørt.

– Vi mener en folkeavstemning er den beste måten å gjennomføre en slik innbyggerhøring, sier Gjelsvik.

Vil ikke ha ringerunde

Både Dagbladet og VG har skrevet at regjeringen vurderer å be statsforvalteren ringe til alle innbyggerne i Søgne og Sogndalen for å høre hva de mener.

Det er ikke en løsning Gjelsvik ønsker seg. Han mener at innbyggerne i Søgne og Sogndalen bør få si sin mening på samme tidspunkt.

Innbyggerne i de to tidligere kommunene bør også få vite på forhånd når avgjørelsen skal fattes, mener kommunalministeren, slik at både tilhengere og motstandere av oppsplitting får forberedt seg og lagt frem sine syn.

Det gjør i realiteten en ringerunde mindre aktuell.

– Det er viktig at dette gjennomføres på en måte som skaper størst mulig legitimitet til resultatet, sier Gjelsvik.

– Jeg har ikke registrert at det lokalt er blitt tatt til orde for at en meningsmåling eller lignende skulle være en bedre løsning. Vår klare oppfatning er at en folkeavstemning vil være den løsningen som gir best legitimitet, legger han til.

Vedum overrasket

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier reaksjonene omkring saken om kommunedeling i Kristiansand er blitt sterkere enn han hadde ventet.

– Jeg synes reaksjonene hopper over det viktigste – nemlig at vi sier at folk skal bli lyttet til, og at det skal være en folkeavstemning, sier Vedum til NRK.

Han aviser at det er aktuelt for regjeringen å gjøre om på beslutningen.