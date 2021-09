Ap og Sp går i regjeringsforhandlinger: – Vi har kraftfulle ambisjoner

Vedum og Støre holder pressekonferanse om regjeringsforhandlingene etter at SV trakk seg fra sonderingene onsdag.

– Nå setter vi i gang arbeidet med å danne regjering sammen med Sp, sa arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Onsdag tok SV hatten sin og gikk fra sonderingene i Hurdal.

29. sep. 2021 17:10 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag brast drømmen om Støres drømmeregjering.

Under kveldens pressekonferanse sa Ap-lederen at de har jobbet med kolleger i SV med sikte på trepartiregjering.

Det ønsket de ikke, og det respekterer vi, sa Støre videre på Hurdalsjøen Hotell onsdag.

– Nå setter vi i gang arbeidet med å danne regjering sammen med Sp. Vi har kraftfulle ambisjoner.

Tidligere i dag trakk SV seg ut av sonderingene som har pågått siden forrige torsdag. SVs Audun Lysbakken begrunnet bruddet med helheten, men trakk frem oljepolitikk som et område hvor de sto for langt fra både Ap og Sp.

SV gikk til valg på redusering av oljevirksomhet, og at det ikke skal gis flere lete- eller utvinningstillatelser for ny olje- og gassutvinning på norsk sokkel.

Arbeiderpartiet og Senterpartiets utgangspunkt er at oljeindustrien skal «utvikles, ikke avvikles».

Jonas Gahr Støre (Ap) møtte pressen etter at SV trakk seg fra sonderingene.

SV naturlig samarbeidspartner

Onsdag sa både Vedum og Støre at SV vil være en naturlig samarbeidspartner fremover ved budsjett. De tre har etablert «et samarbeid og en felles forståelse» etter tiden i Hurdal.

På spørsmål om de også ser for seg andre samarbeidspartnere i andre saker, svarer Vedum at man i en mindretallsregjering må jobbe for gode og brede løsninger i Stortinget.

– Vi har fått et klart mandat om et skifte i norsk politikk. Det er oppdraget vårt, og det går vi inn for med full kraft, sa Vedum.

Støre presiserte at ambisjonene for fordeling, velferd og klimapolitikk fortsatt står ved lag.

– Disse ambisjonene forlot ikke Hurdal da Audun dro.

Ifølge Støre har de ikke satt en endelig sluttdato for forhandlingene, men at de vil forsøke å komme i mål innen midten av oktober.

Her kan du se opptak av kveldens pressekonferanse.