Tidligere Ap-statsråd Guri Ingebrigtsen er død

Ingebrigtsen fikk kreft i juni 2011 og var senere åpen om den uhelbredelige kreftdiagnosen, skriver Lofotposten søndag.

Arbeiderparti-politikeren satt i kommunestyret i Vestvågøy i Nordland i flere perioder. Hun var ordfører i Vestvågøy i periodene 1999–2000 og 2003–2007.

Ingebrigtsen ble hentet inn som politisk rådgiver i Sosial- og helsedepartementet i Thorbjørn Jaglands regjering i 1996. I 2000 ble hun minister i samme departement i Jens Stoltenbergs første regjering.

Stoltenberg betegner Ingebrigtsen som et varmt menneske som alltid sto opp for de svakeste.

– Hun brukte all sin politiske kraft og faglige kunnskap som lege til å jobbe for et mer rettferdig og inkluderende samfunn, både som ordfører i Vestvågøy, som politisk rådgiver i Sosialdepartementet og som sosialminister i min regjering. Vi er mange som vil savne Guri, og tankene mine går i dag til familien og vennene hennes, sier han til NTB.