Sp har siden 2005 vært en del av en rødgrønn allianse med Arbeiderpartiet og SV nasjonalt.

Samtidig advarer nå topper i fagbevegelsen medlemmene sine mot å stemme Sp – til tross for at fagbevegelsen gir millionstøtte til partiet. Flere ledere i Fagforbundet stoler på Sp på nasjonalt plan, men ikke lokalt, fordi ingen av Sps fylkeslag vil love at de vil velge rødgrønn etter valget.

I Stange kommune, den største jordbrukskommunen i Hedmark, har Sp doblet oppslutningen på målinger sammenlignet med 2015 – og vil mest sannsynlig sørge for at Ap-bastionen faller.

– I Trygve Slagsvolds hjemkommune er Sp så til de grader langt inne på borgerlig side, ja, sier ordføreren i Stange, Nils Røhne (Ap).

Vinner Arbeiderpartiet valget til høsten, vil Stange kommune bikke 100 år med Ap-styre. Røhne sier at Frp og Sp er hans mest innbitte motstandere.

– Det er legitimt å søke ordførermakt, men jeg reagerer på hvor langt Sp er villig til å gå. Særlig på hvor tett opp til Frp de legger seg.

Røhne sier han opplever Sp som uansvarlig. Han sier Sp sammen med Frp går inn for at kommunene skal spare 100 millioner kroner neste år, uten at de etter hans mening har foreslått konkrete kuttforslag.

Sp vurderer statlig styrt eldreomsorg

Røhne sier Stange har behov for å finne dekning for kutt, bl.a. fordi regjeringen i mai strammet inn den kommunale eiendomsskatten, mot Ap og Sps stemmer i Stortinget. Samtidig er Sp i Stange, sammen med Frp, motstandere av kommunens eiendomsskatt.

En annen sak som irriterer Ap-ordføreren er forsøket med statlig finansiering av eldreomsorg, Frps prestisjeprosjekt. I mai gikk Sp på Stortinget inn for å avvikle ordningen.

I Stange har Sp og Frp nå gått sammen om et felles forslag der de ber rådmannen utrede en slik ordning. Røhne mener det er «mildt sagt overraskende».

– At en i Slagsvold Vedums hjemkommune går tvert imot eget parti og på denne måten svekker lokaldemokratiet, er ikke overraskende, gitt det faktum at det å komme i posisjon er viktigere enn innholdet i politikken. Det er overraskende at han ikke engasjerer seg i denne saken. Han har jo engasjert seg i lokale saker ellers.

– Utrivelig å være lokalpolitiker

Sps førstekandidat i Stange, Aasa Gjestvang, reagerer på Røhnes karakteristikker. Hun sier det er blitt litt utrivelig å være lokalpolitiker i Stange.

– Jeg har aldri blitt utsatt for så mange personlige angrep som jeg blir nå. Vi har to aviser her, Hamar Arbeiderblad og Stangeavisa. Nesten hver dag har en av avisene et bilde av meg og skriverier om veldig mye rart som går på meg som person. Det er ganske massivt og ikke noe hyggelig. Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som tegnes av meg. Jeg må si jeg setter liten pris på en slik form for valgkamp fra Aps side.

Hun sier Røhnes uttalelser er «typisk» for ham.

– Sp driver Sp-politikk, ikke borgerlig politikk. Men opposisjonen lokalt (Frp, Høyre, KrF og Sp) er enige i mange av de store sakene. Lokalpolitikk kan ikke sammenlignes med rikspolitikk. Her handler det om personkjemi.

Hun sier det er stort behov for å få et skifte i Stange. Ap danner nå flertall sammen med SV og Pensjonistpartiet.

Gjestvang er også klar på at Ap er Sps hovedmotstander i Stange.

– Ap har styrt altfor lenge. Det er behov for en utlufting. Det er ikke bra at et parti styrer så lenge. Ap i Stange er blitt sneversynt og er ikke åpne for nye ideer.

Hun reagerer på at Røhne sier Sp og Frp vil kutte 100 millioner kroner.

– Dette er et regnestykke Røhne har laget. Det er basert på at vi har bedt rådmannen lage et utkast basert på en smørbrødliste. Men kuttene vil ikke være klar før til jul. Det er et stort potensial for effektivisering i kommunen etter nesten 100 år med Ap-styre, sier Gjestvang.

– Eiendomsskatt er fryktelig urettferdig

– Sp i Stange er, som Frp og høyresiden, motstander av eiendomsskatt. Det rimer ikke helt med hva Sp nasjonalt står for?

– Eiendomsskatt er fryktelig urettferdig. Vi har prinsipielt vært imot eiendomsskatten, helt siden den ble innført her. Blir det skifte i Stange så skal den reduseres.

– Men Sp nasjonalt var i mai imot regjeringens innstramming av adgangen til å kreve inn eiendomsskatt?

– Jeg oppfatter at Sp nasjonalt har ment at det er opp til lokalpolitikerne å redusere eiendomsskatten, og ikke noe regjeringen skal overstyre.

– Sp nasjonalt ønsker å avvikle Frps forslag om statlig finansiert eldreomsorg. Hvorfor vurderer dere det, sammen med Frp, i Stange?

– Vi vil utrede det. Det er ikke verre en det. Vi har ikke landet på at vi vil innføre det. Men dette bruker Røhne for alt det er verdt, sier Gjestvang.

– Sp i Stange fremstår som klart plassert på borgerlig side. Er du uenig i det?

– Stange Sp er i sentrum av den lokale politikken. Begrepet borgerlig kjenner jeg meg ikke igjen i. Dette handler om lokale forhold og personkjemi.

Vedum: Kan ikke gripe inn

Vedum avdramatiserer konflikten mellom Ap og Sp i Stange. Han avviser at han som Sp-leder bør engasjere seg, slik Røhne ber om.

– Slik er lokalpolitikken. Det er lokale saker som avgjør. Vi samarbeider på kryss og tvers i mange kommuner. Det gjør også Ap. Dette kan vi ikke sentralstyre fra partikontoret.

Han sier at i saker om skolestruktur og sykehjem er det ofte helt andre allianser lokalt enn det er på riksplan.

– Et eksempel er Åmot kommune i hjemfylket mitt. Der sørget Frp og SV for at Sp fikk ordføreren på bekostning av Ap. Dette er lokalpolitikk i praksis.