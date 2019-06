Det var under et møte i Stortinget onsdag at seks personer fra det som skal være den norske avdelingen av gruppen Extinction Rebellion avbrøt stortingspresidenten med tilrop fra publikumsgalleriet. En av de seks leste opp et budskap, før tre av personene til slutt ble fjernet av Stortingets egne sikkerhetsfolk.

Solveig Ruud

– Jeg kan bekrefte at tre personer ble bortvist fra galleriet, samt at vi fjernet et banner. De tre andre som deltok i denne markeringen, fikk bli sittende så lenge de holdt seg i ro, bekrefter Pål Munch, sikkerhetsansvarlig på Stortinget, til Aftenposten.

Extinction Rebellion, som ble dannet i Storbritannia for ett år siden, ble nær sagt verdensberømt da den i april gjennomførte en nakenprotest i Underhuset under en av brexitdebattene. I april i år lammet de deler av London med store demonstrasjoner. De sperret også innfartsveien til Heathrow flyplass. Første gang de gjorde seg bemerket i Oslo var de protesterte mot norsk oljeproduksjon med svartmalte likkister.

STORTINGET

– Vi tok en prat med de tre siste som ble sittende, da hadde de oppholdt seg på galleriet i rundt en time etter demonstrasjonen fant sted. Vi så ikke noe poeng i år bruke makt for å få dem fjernet. De forholdt seg rolige. Derfor tok vi etter hvert en prat med dem, slik at de selv forsto at det var på tide å gå, sier Munch.

Ifølge en pressemelding fra Extinction Rebellion selv, var det gårdbrukeren Dag Kolsø som leste opp et klimabudskap på vegne av gruppen fra galleriet, før han ble vist bort.