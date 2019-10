MDG ser til Tyskland for å finne en måte å avvikle oljeindustrien på. I Tyskland satte staten ned en kommisjon som laget et opplegg for å stanse bruken av kull. Innen 2038 skal alle tyske kullkraftverk være stengt.

Dette mener MDG kan kopieres til Norge som en arbeidsform for å avvikle olje- og gassproduksjonen. Om kort tid legger partiet frem et forslag om en stortingsoppnevnt kommisjon.

– I økende grad må norske politikere svare for hva som vil skje med oljesektoren om Parisavtalen innfris og klimamålene nås. Da vil en slik kommisjon være et redskap for å finne de svarene, sier Hermstad.

– Vårt mål er at et slikt mandat skal være i tråd med vårt program. Det er først og fremst å stanse utdeling av nye lisenser, så er det en gradvis nedtrapping av oljevirksomheten over en 15 års periode.

Han innrømmer at det er partiets drømmemandat, men neppe særlig realistisk.

– De siste årene er det delt ut lisenser og bygget ut felt som vil produsere i mange år fremover. Det blir opp til en slik kommisjon å forhandle frem en sluttdato. Vi kan leve med at ikke alle våre programformuleringer kommer med i mandatet, men det kan heller ikke bli så utvannet at det ikke betyr noe, sier han.

Olav Olsen

Konfrontert med fagbevegelsen

I dag er synet på olje- og gass industriens fremtid kanskje den enkeltsaken som skaper mest vondt blod mellom MDG og store deler av Ap, særlig den tradisjonelle industriarbeiderdelen.

– Hvor realistisk er det at hele det politiske spekteret, industrien og fagbevegelsen, skal enes om et mandat til en slik kommisjon?

– Det blir utfordrende. Men jeg tror også at olje- og gassindustrien har behov for bedre forklaringer enn det de har gitt til nå, nemlig at vår olje og gass er renere. Bransjen og fagbevegelsen kommer til å trenge en bredere folkelig støtte for prosjektet sitt, sier han.

Hermstad sier at det vil være opp til en slik kommisjon å drøfte en rekke virkemidler for å avvikle olje- og gassindustrien og få ressursene over i en grønnere fremtid.

Trenger kompetanse

Hermstad sier er enig med olje- og gassindustrien i at kompetansen i denne bransjen er viktig.

– Vi trenger den til tre ting, nemlig å lage hydrogen, utvikle karbonfangst og lagring til å bli kommersielt og til å utvikle havvind. Vi trenger ikke lete etter mer olje og gass for å utvikle de tre tingene, mener Hermstad.

– Det er viktig å understreke at vi også ønsker aktivitet på sokkelen. Der skal det være havvind. Vi skal bruke gamle reservoarer til å pumpe ned CO₂ fra avfallsforbrenningsanlegg, sementindustri og annet, men det skal ikke letes etter og etter hvert ikke produseres olje og gass, sier han.

Statens eierskap er et redskap

I dag eier staten direkte omkring 40 prosent av reservene i uutbygde felt og omtrent den samme andelen i produksjonen fra utbygde felt. Hermstad er opptatt av at dette eierskapet, som i dag forvaltes av det helstatlige Petoro, må kunne brukes aktivt i forvaltningen av olje og gass.

– Vi mener at staten bør kunne si nei til utbygginger av lisenser der den er stor eier, sier han, og legger til at det ikke lenger bør være en automatikk i at staten tar andeler i nye felt.

Fakta: MDGs oljepolitikk De Grønne ønsker å gi oljeeventyret en lykkelig slutt. Derfor er MDGs hovedkrav for å støtte en regjering at det ikke åpnes for mer leting og utvinning av olje og gass på sokkelen.

Stanse åpning av nye olje- og gassfelt på norsk sokkel.

Starte en gradvis og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten over en 15-årsperiode.

Opprette en oljekommisjon etter modell fra den tyske kullkommisjonen. Kommisjonens mandat bør være å forhandle frem en dato for utfasing og en plan for omskolering av oljearbeidere.

Satse målrettet på omstilling av kompetanse og teknologi i olje- og gassindustrien og leverandørindustrien.

Fjerne alle skattefordeler og subsidier til petroleumsvirksomhet og avskaffe TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder)-ordningen.

Gi gode skattevilkår til grønne næringer inspirert av dagens fordeler til olje- og gassindustrien Kilde: MDGs program

– Men det er vel en stor forskjell på å avvikle noen kullkraftverk i Tyskland og å avvikle en næring i Norge med tusenvis av ansatte?

– Da mener man at utslipp fra norsk olje og gass brukt i utlandet ikke er vårt ansvar. Dersom vi løser klimaproblemet, vil det komme en kollaps i olje- og gassmarkedet. Da kan vi velge mellom å la markedet styre det, uten en god plan, eller at vi begynner å lage den planen, sier han.

Norsk gass – problem eller løsning

– Men norsk gass fremheves som viktig for Tyskland når de skal avvikle de mer forurensende kullkraftverkene?

– Det er et risikabelt standpunkt. Tyskerne kommer til å være mer opptatt av å produsere egen fornybar energi og finne bedre lagringsmetoder for strøm. Dette kan gjøre det ulønnsomt å selge norsk gass, sier han og viser til Storbritannia som har gjort seg uavhengig av kull.

– For hver ny vindmølle til havs utenfor den britiske kysten, bygget med hjelp av Equinor, blir det litt mindre interessant å selge norsk gass til dette britiske markedet, sier Hermstad, som minner om at selv om gassen bare forurenser halvparten så mye som kull, er det fortsatt store utslipp.