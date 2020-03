Fylkesmannen i Møre og Romsdal står på sitt – vil ikke følge nasjonale karanteneregler

Statsminister Erna Solberg (H), justisminister Monica Mæland (H) og helseminister Bent Høie (H) har innstendig bedt kommuner droppe egne kommunekarantener og ikke gå lenger enn de nasjonale koronareglene for å begrense folks ferdsel innenlands.

Jusprofessor Hans Petter Graver mener kommunene driver med ulovlig frihetsberøvelse hvis de ilegger friske tilreisende hjemmekarantene.

Som den eneste av 11 fylkesmenn har likevel fylkesmann i Møre og Romsdal Rigmor Brøste anbefalt samtlige 26 kommuner i Møre og Romsdal om å fatte lokale vedtak som strider mot Regjeringens:

Brøste anbefaler «sine» kommuner ilegge 14 dagers hjemmekarantene på alle personer som kommer fra Oslo, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet, Agder, Rogaland og Vestland.

23 av 26 kommunene i Møre og Romsdal – inkludert Ålesund, Molde og Kristiansund – har fattet vedtak i tråd med Brøstes anbefalinger. Bare Ulstein, Volda, Ørsta følger regjeringens råd.

Fakta: En rekke kommuner har regler som bryter med statens Flere nordnorske kommuner (bl.a. Tromsø og Alstadhaug) har innført egne karanteneregler for alle som kommer sør for Dovre. Men dette er vedtak gjort på eget initiativ – ikke initiert av Fylkesmannen. På Helgeland har alle de 18 kommunene innført karantene for alle som kommer «utenfra». Også Rennebu i Trøndelag har laget regler som innebærer at egne innbyggere drar ut av kommunen ilegges 14 dagers karantene.

Brøste sier at hun allerede 16. mars etterlyste nasjonale føringer fordi kommunene lagde ulike karanteneregler.

– Da kom det beskjed om at fylkesmennene skulle samordne. Siden har jeg hatt dialog med kommunene og samordnet tiltakene.

Fylkesmannen

– Men da trosser du nasjonale råd bl.a. fra justisministeren?

– Det er selvsagt min oppgave å følge opp justisministerens råd, men det er også min oppgave å melde tilbake det som er veldig spesielt. Og det som er spesielt her i fylket er at vi har hatt legevakter i Volda og Kristiansund som har vært nødt til å flytte ut av sykehusene og inn i nye lokaler. Det har gått greit i Volda, men det er ennå noen utfordringer i Kristiansund.

– Så da kan du la være å følge justisministerens tydelige råd?

– Jeg ønsker å følge opp rådene fra nasjonalt hold, samtidig som jeg må være med på å begrense importsmitte til fylket i en spesiell situasjon.

– En privatpraktiserende fylkesmann

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri er himmelfallen til Brøstes uttalelser.

– Dette er veldig alvorlig. Her har vi en privatpraktiserende fylkesmann som bryter med sin embetsplikt. Hun er statens representant i fylket. Hennes oppgave er å formidle statens politikk. Hun gjør det motsatte.

Tone Buene

Han sier han nå forventer at Stortinget fatter et nasjonalt vedtak som overstyrer Brøste.

– Brøste må kalles inn på teppet. Det er ingen spesiell situasjon i Møre og Romsdal, slik hun hevder. Det som er spesielt med Møre og Romsdal er at de har en fylkesmann som gir anbefalinger som er helt motsatt av statens. Ingen av de andre fylkesmennene gjør dette.

Varsler erstatningskrav

Lier-Hansen sier dette vil ramme næringslivet i Møre og Romsdal hardt.

– Bedrifter som trenger service og eksperthjelp får ikke assistanse. De som skal gi assistansen vil jo ikke reise til Møre og Romsdal hvis de må gå i karantene. Bedrifter vil lide økonomiske tap.

– Det kan bli økonomiske krav mot kommuner som fatter slike vedtak.

Brøste: Innenfor vårt handlingsrom

Brøste peker på at spredningen av koronaviruset er betydelig mindre i Møre og Romsdal enn i Sør-Norge.

– Det er maktpåliggende å begrense smitte inn til Møre og Romsdal slik at antallet smittede ikke blir flere enn det helsetjenesten kan håndtere.

– Men igjen, da handler du i strid med rådene fra justisministeren?

– Det rådet kom da vi jobbet med våre anbefalinger, som altså var begrunnet i den spesielle situasjonen. Fordi det var fattet ulike vedtak var det min oppgave da å samordne og komme med en anbefaling.

– Men dette er like fullt i strid med anbefalingene fra regjeringen?

– Våre fagfolk konkluderte med at det vi har gjort er innenfor det handlingsrommet Fylkesmannen har. Min jobb har vært å være lydhør overfor sentrale myndigheter, men også melde tilbake det som er en spesiell situasjon.

– Du begrunner ditt råd med en prekær situasjon. Men er situasjonen i fylket mer prekær enn i Oslo og Viken?

– Jeg mener situasjonen er prekær i deler av fylket. Foreløpig gjelder dette frem til 27. mars.

– Men hvor prekær er egentlig situasjonen i Møre og Romsdal, som har få smittetilfeller sammenlignet med andre fylker?

– I Kristiansund har kriseledelsen satt rød risikovurdering. Det betyr at det er kritisk i forhold til de funksjonene helsetjenesten skal levere på.

– Men hadde det da ikke vært tilstrekkelig med tiltak kun for Kristiansund?

– Nei, det ville ikke vært tilstrekkelig. Vår vurdering var slik at flest mulig kommuner i fylket burde ha samme vedtak, for å begrense importsmitte inn til fylket noen dager.

– Vil du gi en annet råd etter 27. mars?

– Fylkesmannen ser det som lite sannsynlig at kommunenes karantenevedtak i Møre i Romsdal vil bli forlenget. Da anbefales det å følge nasjonale råd fra FHI.

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) avviser ikke at regjeringen kan stramme inn, slik at kommunene ikke kan ha egne regler. Men ingen slik beslutning var fattet mandag ettermiddag.

Høie sier lokale karanteneregler er blitt et problem. Han sier han håper kommunene «ser dette» og sørger for at næringslivslivet ikke rammes.