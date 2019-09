Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor og toneangivende i LO. Nå har forbundsstyret og representantskapet i Fellesforbundet sagt ja til å utrede handlingsrommet i EØS-avtalen samt alternativene til avtalen.

Dette blir den store saken på landsmøtet, som starter 11. oktober. Det kan føre til en ny debatt om EØS i norsk politikk.

– Dersom dette blir vedtatt på vårt landsmøte, kommer jeg til å ta det med meg inn i Aps programbehandling, sier lederen i Fellesforbundet Jørn Eggum, som også er sentralstyremedlem i Ap.

Fakta: Dette er EØS-avtalen Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) består av EUs 28 medlemsland og EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein. EØS-avtalen er den største internasjonale avtalen Norge har inngått. Den ble undertegnet i 1992 og trådte i kraft i 1994. Avtalen gir de tre EFTA-landene tilgang til EUs indre marked med like konkurransevilkår og like regler. Fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital er pilarene. Avtalen forplikter Norge til å følge EUs regler for det indre markedet. Antall EU-rettsakter som er innarbeidet i norsk lov og forskrifter har passert 10.000. Storbritannias beslutning om å gå ut av både EU og det indre markedet senest i 2019, har aktualisert spørsmålet om EØS-avtalens fremtid.

Eggum sier at kravet om å utrede handlingsrommet i EØS-avtalen, og hva alternativene til EØS vil bety for Norge, først vil bli presentert for regjeringen og statsminister Erna Solberg (H) etter landsmøtet.

Målet for Fellesforbundet er at det skal lages en offentlig utredning (NOU). Forbundslederen sier han har liten tro på at regjeringen vil si ja til en slik utredning, fordi de hele tiden skyver EØS foran seg.

– Men vi skal ikke la Solberg få fred, sier han.

Aps programbehandling starter snart

Da gjenstår det å få dette inn i Aps program for neste stortingsperiode. Programkomiteen skal ledes av partileder Jonas Gahr Støre og vil snart bli nedsatt. Det betyr at EØS kan bli en heftig sak også på Aps landsmøte neste vår.

– Nestleder i Ap, Bjørnar Skjæran, har i et intervju med Klassekampen også avvist å utrede alternativer til EØS-avtalen?

– Jo, men da får vi arbeide for å forandre Ap på det punktet, svarer Eggum kontant, og han fortsetter:

– Det partiet har gjort, er å stemme imot et forslag fra SV i Stortinget om å utrede alternativer til EØS-avtalen. Vårt forslag er bredere. Vi mener at en slik offentlig utredning må skaffe kunnskap om alternativene. Hva vil en handelsavtale lik den Canada har, bety? Men like viktig er at vi vil se på det nasjonale handlingsrommet som EØS-avtalen gir, sier han.

Dersom Eggum vinner kampen i Ap, vil en eventuell rødgrønn regjering etter valget i 2021 etter alle solemerker gå inn for en slik utredning. SV og Sp har allerede sagt ja.

Håkon Mosvold Larsen

Fakta: Fellesforbundets forslag Fellesforbundet vil ha en offentlig utredning som viser hvilke alternativer vi har til dagens EØS-avtale, som samtidig vil sikre våre bedrifter en full og forutsigbar markedsadgang til Europa. Alternativet kan enten være medlemskap eller en avtale der en legger til grunn WTO-regelverket og vår handelsavtale med EU fra 1973, som eventuelt kan utvikles til en handelsavtaleløsning tilsvarende avtalen mellom Canada og EU. Fellesforbundet vil ha utredet norske myndigheters evne og mulighet til å påvirke utformingen av EUs regelverk/direktiver. Om norske myndigheter i tilstrekkelig grad utnytter mulighetene som ligger ved implementeringen, utformingen og praktisering av regelverket, og hvorvidt ESA og EFTA-domstolens kompetanse innenfor arbeidslivsområdet er en hensiktsmessig del av EØS-avtalen eller om dette kan løses på en bedre måte.

Brexit kaster skygger

I tillegg viser Fellesforbundet til at hele Brexit-prosessen er viktig å ta med i analysen av hvilke alternativer som finnes til å fortsette som EØS-medlem eller eventuelt bli EU-medlem.

Fellesforbundet ønsker ifølge Eggum svar på følgende problemstilling: Hvordan sikrer man verdens beste markedsadgang med verdens beste arbeidsliv.

Da må det endringer til i hvordan EØS-avtalen brukes og forstås. Det gjelder hvordan myndighetene påvirker nye EU-lover, og om ESA og EFTA-domstolen kompetanse innenfor arbeidslivsområdet er en hensiktsmessig del av EØS-avtalen.

Olav Olsen

NHO forer EØS-motstanden

EØS-motstanden i Fellesforbundet tok fyr på grunn av spørsmålet om utenlandske bedrifter kan pålegges å dekke kost og losji ved oppdrag i Norge. NHO klaget videre til EFTAs overvåkingsorgan i Brussel etter å ha tapt i høyesterett.

Da snudde også mange medlemmer i industrien som har vært sterke forsvarere av EØS.

– Vi har sett at regjeringen bruker EØS-avtalen til å gjennomføre høyrepolitikk, sier Eggum.

Eggum viser til at i Tyskland har man forbudt innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak på byggeplassene, blant annet fordi fri bevegelse av arbeidskraft i EU førte til at det knapt var tyske bygningsarbeidere. Dette førte til at man knapt utdannet tysk ungdom til byggfagene.

– Slike eksempler viser at det er handlingsrom om man vil bruke det, sier han.

«Nei» har styrket seg

Nylig gikk Transportarbeiderforbundet, som er imot EØS, inn i Fellesforbundet. Dermed lå det an til at styrkeforholdet på landsmøtet ble tippet i favør «nei».

Selv om det nå ligger et kompromissforslag på bordet, er det fortsatt krefter som jobber for at Fellesforbundet skal gå inn for å si opp EØS-avtalen.

På LO-kongressen i 2021 kan EØS også bli en stor sak. Eggum håper at Fellesforbundets forslag skal bli noe som tilhengere, tvilere og motstandere av avtalen i fagbevegelsen kan samles om.

Et vedtak om utredning av alternativer og handlingsrommet i EØS fra LO-kongressen, ikke bare Fellesforbundet, vil legge et enda sterkere press på Ap.