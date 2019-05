Listhaug: Skal gjenopprette tilliten gjennom hardt arbeid

For få måneder siden beskrev Sylvi Listhaug KrF som et parti uten «ryggrad». Nå sitter hun i regjering med partiet, etter at hun fredag formiddag ble utnevnt som ny eldre- og folkehelseminister.

På spørsmål under nøkkeloverrekkelsen om hvordan det nå vil bli å samarbeide med KrF, svarte Lishaug:

– Det blir veldig bra. Jeg har vært med å utvikle plattformen regjeringen skal styre på. Hun roser både partileder Kjell Ingolf Ropstad og nestleder Olaug Bollestad.

– Sist ble det bråk om nesten alt du sa. Kommer du til å være like kontroversiell som statsråd denne gang?

– Jeg har ett oppdrag: Fronte eldre og pleietrengende, og sørge for at de får det har krav på. Jeg skal sørge for sykehjemsplasser, få matlukta tilbake og at folk får bestemme selv, sier hun.

Om bråket som førte til hennes avgang i fjor, sier hun kort:

– Det var snøen som falt i fjor. Jeg har lært noe nytt hver dag og særlig om hvordan det er å jobbe i Stortinget.

– Hvordan skal du gjenopprette tilliten til deg selv?

– Gjennom hardt arbeid. Sørge for flere kjøkken, besøke eldre og være ute blant folk. Jeg har selv jobbet på sykehjem i fire år. Det er noe av det mest meningsfylte jeg har gjort i mitt liv. Jeg brenner for eldreomsorgen, og gleder meg til å besøke eldre rundt i landet.

– Og å ta en vakt på aldershjem. Det begynner å bli noen år siden sist, svarer hun.

Listhaug gjorde det klart at hun ikke kommer til å dempe engasjementet rundt kontroversielle saker som for eksempel innvandring.

– Jeg er jo nestleder i partiet og leder innvandrings- og integreringsutvalget og det er et engasjement jeg uansett har. Men folk vil få se at jeg vil snakke mer om eldreomsorg. I det daglige vil Jon Helgheim ta seg av innvandringsspørsmålet.

Olav Olsen

Ikke noe godt helseforbilde

På Aftenpostens spørsmål om den nye folkehelseministeren føler seg som et godt forbilde for folket, svarte hun slik:

– Nei, det kan jeg nok jobbe mer med. Men nå har jeg en god unnskyldning for å begynne å trimme litt mer. Men jeg har fått meg pulsklokke. Og røyken ligger jeg stort sett unna bortsett fra i festlige sammenhenger.

– Hva er den største mangelen i norsk eldreomsorg?

– Først og fremst mangelen på sykehjemskapasitet og å sørge for at tjenestene tilpasses den enkelte, ikke omvendt. Og så er det mat. Mange steder er maten uappetittlig, smaker lite og ser forferdelig ut. Sånn kan vi ikke ha det. Vi må få matlukten tilbake i sykehjemmene.

– Opposisjonen på Stortinget er veldig kritisk både til deg og denne utnevnelsen. kommer du til å legge om stilen for å unngå et så høyt konfliktnivå?

– Jeg er meg selv og håper de vil gi meg en sjanse.

– Men har du dempet deg litt siden sist?

– Dempet meg ... Er det noen grunn til det? Jeg håper i hvert fall å fortsette å sette dagsorden.

Erna: Vil løfte eldresaken

– Jeg ønsker Sylvi velkommen tilbake til regjeringen, sa statsminister Erna Solberg rett etter at hun hadde presentert den nye statsråden fredag formiddag.

– Jeg er sikker på at du kommer til å bruke ditt engasjement og evne til å løfte opp politiske saker, og sørge for at eldre får den omsorgen de fortjener i vårt samfunn, sa Solberg da hun åpnet pressekonferansen etter utnevnelsen fredag formiddag.

Sylvi Listhaug blir eldre- og folkehelseminister og tar over stillingen etter Åse Michaelsen som har hatt stillingen siden 17. januar 2018.

– Jeg vet du er god til å løfte disse sakene. Dette er et område du kjenner godt, sier Solberg.

Listhaug var innvandrings- og integreringsminister fra 2015 til 2018, før hun trakk seg etter at hun fikk et mistillitsforslag mot seg etter en omstridt Facebook-post.

Olav Olsen

Solberg: Ble aldri uttrykt mistillit

Solberg ble spurt om hvor lenge en «mistillit» fra Stortinget varer.

– Det ble aldri uttrykk en mistillit i Stortinget. Jeg minner om at opposisjonen sa at forslaget kunne unngås hvis Listhaug fikk et annet område i regjeringen. Jeg har tatt opposisjonen på ordet. Det må være helt fint at en statsråd kommer tilbake på et annet område, svarer Solberg.

På spørsmål om hvordan tilliten mellom dem hadde blitt gjenopprettet, svarer Solberg:

– Vi har hatt et godt samarbeid. Jeg tror hun er en styrke for regjeringen. Sylvi har sagt at hun står ved den unnskyldningen hun kom med fra Stortingets talerstol, svarer Solberg.

Alle partier har nestleder i regjeringen

Akkurat det er det mange i opposisjonen som tviler på, ikke minst på grunn av hvordan Listhaug omtaler konflikten i biografien.

Statsministeren pekte også på at alle partier har minst én av nestlederne i regjeringen.

– Frp har nå behov for å ha en av nestlederne i regjering, og å løfte ett viktig politisk område for Frp. Det har nok vært et sterkt ønske i Frp å få henne tilbake, sier hun.

Statsministeren ble også spurt om det var Frp som hadde bedt om å få Listhaug tilbake, og om Solberg hadde fått klarsignal fra KrF for Listhaugs comeback. Noe hun bekreftet.

-Vi snakker med alle partiene. Men det er alltid mitt valg. Det er viktig å si. Så tror jeg alle partier har behov for at ledelsen i partiene sitter rundt bordet, sier hun.

Listhaug tok et oppsiktsvekkende oppgjør

Da Listhaug varslet sin avgang 20. mars i fjor, tok hun et oppsiktsvekkende oppgjør med stortingsflertallet som hadde erklært sin mistillit.

«Et Facebook-innlegg, som overhodet ikke hadde noe med 22. juli å gjøre, og som jeg har beklaget at ble lagt ut, har omgjort norsk politikk til en barnehage», sa Listhaug.

Hun anklaget Ap-leder Jonas Gahr Støre for å drive en heksejakt for å kneble ytringsfriheten. Den siste tiden har vi «sett mye ondskap i Norge», mente hun.

I et portrettintervju med Aftenposten nylig svarte hun et kontant «nei» på om det var noe hun angret på angående avgangen sin.

– Å gå av som statsråd er det beste som har skjedd meg, sa hun til Aftenposten i fjor høst.

Fredag formiddag, tilbake i statsrådsstolen, sa hun at hun har hatt et fantastisk år, der hun blant annet har fått bedre innsikt i Stortingets hverdag. Men at hun er klar for å gjøre come back.

Jensen jubler for Listhaug

– Hun er en av landets mest populære og modigste politikere, og hun vil stå på for å sikre Frp gjennomslag i regjeringen, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.

Hun sier Frp har store ambisjoner for eldreomsorgen.

– Sylvi vil kjempe for at de eldre skal få god mat, valgfrihet i tjenestene og at vi setter nye rekorder i bygging av sykehjemsplasser, sier Jensen.

Samtidig takker hun Åse Michaelsen som nå erstattes som eldre- og folkehelseminister av Listhaug.