Det nye koronaviruset har endevendt det norske samfunnet. Økonomien har gått på en bråstopp. Med ett er arbeidsledigheten på sitt høyeste siden 1930-tallet.

Høyre var godt i gang med arbeidet å lage partiprogrammet for neste års valg da pandemien traff.

Nå må store deler av det arbeidet forkastes, forteller Linda Hofstad Helleland i dette intervjuet med Aftenposten.

– Vi må ikke begynne helt forfra, men vi må skrive om store deler, sier hun.

Hun forteller blant annet at programkomiteen vurderte et forslag om å innføre en lokal turistskatt. Men det blir det ikke noe av.

– Vi har jo ikke et reiseliv å skatte lenger, sier Helleland, som også er regjeringens distriktsminister.

Vil ta mindre hensyn til miljøet

Aftenposten treffer henne på et hotell i Bjørvika der Helleland er i sving som talkshow-vert for et «webinar» Høyre produserer for Facebook-sidene sine. Neste gjest er finansminister Jan Tore Sanner (H).

Allerede før noen hadde hørt om covid-19 var utgangspunktet eldrebølge og trangere statsbudsjetter. Klimamålene skulle nås, og det var for mange utenfor arbeidslivet.

Helleland mener krisen vil fremskynde en helt nødvendig omstilling av Norge.

– Da vi snakket om omstilling, det grønne skiftet og flere jobber i privat sektor tidligere, var det med et helt annet utgangspunkt. Da hadde vi tid på oss. For selv om vi skulle bli mindre oljeavhengige på sikt, så hadde vi oljen og oljefondet vårt. Så vi kunne lene oss litt tilbake. Nå vil alt få en helt annen fart. Vi må skape nye jobber i rekordfart, sier hun.

Norge har hatt råd til å la være å skape nye arbeidsplasser av hensyn til miljøet, forteller Helleland.

– Det er nesten ingen andre land i verden som har kunnet gjøre det, si nei til titusenvis av nye jobber. Men det har vi. De siste årene har vern fått gå foran vekst med hensyn til mineralnæringen, havbruksnæringen, vannkraft, vindkraft og oljenæringen. Nå har vi ikke den luksusen lenger. Nå handler det om å ta ut potensialet for hver eneste nye jobb i hver eneste næring.

Før pandemien skrev avisene om at Høyre beveget seg i en grønnere retning. I januar gikk også regjeringens nyslåtte oljeminister, Tina Bru (H), god for beskrivelsen.

– Hva med Oslo Høyre og andre i partiet som har gått inn for vern av Lofoten, Vesterålen og Senja før epidemien kom, vil du be dem gå en runde til?

– Ja, jeg vil anbefale at alle fylkeslag i Høyre nå har ett mål for øye, nemlig hvordan vi skal utvikle arbeidsplasser i privat sektor.

– Høyere skatter er ikke svaret

I krisens akutte fase har Høyre sammen med resten Stortinget vist seg fra sin sosialdemokratiske side. De offentlige krisemilliardene har sittet løst til både bedrifter og arbeidstagere. Men det vil ikke vare, forsikrer Helleland.

– Det er ikke mer stat eller høyere skatter som er svaret nå. Tvert imot. Det som trengs, er god gammeldags høyrepolitikk: lave skatter og avgifter, og satsing på samferdsel, utdanning og kompetanse, sier Helleland.

Samtidig er Helleland klar på at hennes oppgave nå er å lage Høyre-politikk «for det unormale». Hun snakker for eksempel varmt om det tette samarbeidet regjeringen har hatt med både LO og NHO under krisehåndteringen, og anbefaler at det fortsetter i arbeidet med å skape nye arbeidsplasser.

– Derfor blir ikke dette et konfronterende eller ekskluderende program, men et program som hegner om samarbeid og fellesskap på tvers. Det vil nok ... jeg hører nå at dette er helt ulikt måten jeg har snakket om Høyres politikk på før. Men vi politikere er nødt til å omstille oss.

– Men er det i det hele tatt rom nye skatteletter?

– Utgangspunktet var jo at budsjettene skulle bli trangere, og nå blir de trangere enn noen gang. Bare det vi har mistet de siste ukene, utgjør vel handlingsrommet i ett statsbudsjett. Så det vil ikke være budsjetter til å strø om seg med hverken store skatteletter eller større offentlige utgifter. Skal vi gå inn for nye skatteletter, må det være lettelser som gir vekst og aktivitet i økonomien.

– Så ingen nye skatteletter er en mulighet?

– Vi har ikke diskutert det, så det er vanskelig for meg å si. Men jeg vil tro at vi får en skattedebatt der mange vil mene at det er viktig å åpne for nye lettelser. Men jeg tror nok at vår hovedoppgave blir å lage Høyre-politikk for det unormale, ja.