Valgforsker: Distriktsminister kan komme til å styre et nytt tulledepartement

– Man kan spørre seg selv om det blir nok et tulledepartement i forhold til de egentlige styringsbehovene, sier valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger til NTB.

– Vi har jo ikke noen by-minister, tilføyer han.

Han viser til ministerposter som eldre- og folkehelseminister og samfunnssikkerhetsminister som eksempler på poster som er opprettet av hensyn til å få partikabalen til å gå opp.

Tuastad mener likevel at opprettelsen av distrikts-statsråd kan være et lurt grep av Solberg. En distriktsstatsråd kan møte opprøret som har vokst fram i befolkningen, og det er vanskelig å lese det som annet enn et direkte svar på Senterpartiets framgang.

– Det betyr jo at Solberg tar det politiske utviklingen og opprøret på alvor, sier valgforskeren. Han bemerker at Linda Hofstad Helleland skal være utpekt, noe som gjør at Trøndelag er representert i regjeringen. To fluer i en smekk, noterer han seg.

Gavepakke

Selv om det utløste mye støy, kan Fremskrittspartiets exit fra regjeringen i virkeligheten ha vært en gavepakke til Solberg, mener valgforskeren.

Han peker på at det for første gang på lengre tid er en real fornyelse i regjeringen, og at ventes en ny generasjon som for eksempel olje- og energiminister Tina Bru (H) og klimaminister Sveinung Rotevatn (V).

Det er samtidig udelt positivt for KrF å få Knut Arild Hareide tilbake i toppsjiktet av norsk politikk, samt at Venstre kan få dempet lederstriden ved å bringe både Abid Raja og Sveinung Rotevatn inn i regjering, mener han.

Kun oppside for KrF

Hareide vil etter alt å dømme tre inn i regjeringen fredag. En rekke medier har meldt at han er klar som samferdselsminister.

– Dette er det beste KrF kunne gjort. Han representerer den slagne siden, og ved å ta ham inn i regjering kan man få forsoning, få samlet KrF, sier Tuastad.

Tuastad mener det er liten risiko for at Hareide vil sette partileder Kjell Ingolf Ropstad i skyggen. Ved å ha et tydelig definert fagområde som samferdsel, kan han konsentrere innsatsen sin om den delen av politikken uten å gå i veien for Ropstad.

Vil forhandle om ny plattform

Han ser det heller ikke som noe problem at Hareide stemte mot Granavolden-erklæringen. Flere fylkesledere og andre sentrale politikere i KrF har uansett tatt til orde for å droppe den politiske plattformen som ble framforhandlet med Frp.

I stedet bør man framforhandle en helt ny politisk plattform mellom de tre regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF, sier sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug til Trønder-Avisa.

Riktig for Venstre

Etter en dramatisk innspurt, kom løsningen på plass også for Venstre, med både Rotevatn og Raja om bord, ifølge flere medier. Til Dagbladet sier kilder at det var umulig å hente bare én inn som statsråd, gitt den opprivende lederstriden i partiet. Det måtte bli begge eller ingen.

– Det vil kunne dempe konflikten. Om det nå oppstår personlige motsetninger og splid, så vil de selv kunne bli dratt ned, sier Tuastad, som mener partileder Trine Skei Grande gjorde det eneste riktige i situasjonen.