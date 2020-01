Det var i politisk kvarter i NRK P1 torsdag morgen at Siv Jensen ga tydelig beskjed om at saken om IS-kvinnen som nå blir hentet hjem til Norge sammen med sine to barn, er en sak som opprører hennes eget parti.

– Jeg har vært veldig tydelig på at vi ikke slutter oss til den beslutningen som de andre regjeringspartiene har gjort. Jeg har vært tydelige overfor mine kolleger i regjeringen at dette er en sak som har sprengkraft i seg i Frp, og at det ville kunne komme sterke reaksjoner som vil få konsekvenser, sier Jensen.

Lenge siden tydelige Frp-saker

Hun ønsket ikke å konkretisere hvilke krav partiet nå vil fremme for statsminister Erna Solberg.

– Det er lenge siden man har sett noen veldig klare tydelige Frp-saker besluttet i regjering, det er det vi forventer vi får.

– Jeg har tydelig gitt uttrykk for at denne saken er krevende, ja, men den kommer den på toppen av en situasjon som vi har opplevd som krevende og belastende over tid, sier partilederen.

Jensen mener krever derfor at regjeringen nå må jobbe på en annen måte.

– Vi må ha tydeligere gjennomslag, vi må ha flere blanke seiere. Partiene må være til å kjenne igjen. Jeg tror det er en grunn til at regjeringen ikke er så populær i befolkningen. Velgerne kjenner ikke partiene igjen.

Onsdag la Frps Jon Helgheim, ifølge NRK, ut en melding på partiets hjemmesider hvor han skrev at ingen IS-kvinne skal få presse Frp ut av regjering slik at Norge får en langt mer liberal innvandringspolitikk. Jensen ble spurt om trusselen da om å trekke seg ut av regjeringen kun var tomme trusler.

– Det er ingen IS-kvinne som presser Frp ut av regjeringen, dette er samhandlingen mellom de fire regjeringspartiene, vår evne til å finne frem til løsninger som gjør at partiene får de gjennomslagene de trenger. Jeg har lenge, både internt i regjeringen og i flere intervjuer vært tydelig på at arbeidsformen må endre seg, vi må ha mer gjennomslag og bli mer gjenkjennelig.

Jensen benyttet også anledningen til å fyre løs mot IS-kvinnen som nå er på vei til Norge. Jensen mener det ikke bør komme som en overraskelse på noen at Frp ikke ønsker å hente tilbake personer som snakker forkastelig om måten vi styrer samfunnet vårt på og verdier som frihet og likestilling.

– Det som skaper reaksjoner er at denne kvinnen aktivt har valgt å reise fra Norge, hun har slutte seg til IS kalifatet, og hun har tatt avstand fra alle de verdiene som vi står for i Norge. Og så er det mange som opplever at hun har brukt barnet sitt som et skjold for selv å komme tilbake til Norge. Vi hele tiden sagt at vi er innstilt på å hjelpe barn hjem, fordi de er uskyldige. Men vi har også vært tydelige på at vi ikke vil løfte en eneste finger for aktivt å bidra til å hente potensielle terrorister til Norge, sier Jensen.

Kravene kan bli klare torsdag

Kravene Fremskrittspartiet vil stille for å fortsette i regjering, kan bli klar torsdag, ifølge partileder Siv Jensen.

– Vi vil overrekke Erna Solberg en liste med krav som vi skal utarbeide i løpet av dagen, forhåpentlig, sa Jensen.

Vil ha strengere innvandringspolitikk

Strengere innvandringspolitikk er blant sakene fylkesledere i Frp nå krever gjennomslag for etter å ha tapt saken om IS-kvinnen.

Nå jobber fylkeslederne i Frp med innspill til det som skal bli en kravliste fra partiet.

Bakgrunnen er at flertallet i regjeringen overkjørte Frp da de bestemte seg for å hente hjem en terrorsiktet 29 år gammel kvinne fra Syria.

I Viken Frp mener gruppeleder Lavrans Kierulf det er naturlig at partiet krever gjennomslag innenfor området der de nå led nederlag.

– Noe av det viktigste for Fremskrittspartiet er å få gjennomslag på feltet som går på flyktning-, asyl, innvandring- og integreringspolitikk. Det er en sak på dette feltet vi er blitt overkjørt i, og da det er naturlig at det er innenfor dette feltet at Fremskrittspartiet får betydelig mer gjennomslag fremover enn det vi har fått så langt, sier Kierulf til NRK.

– Skal Frp bli værende i regjering, må de kjenne følelsen av å vinne, sier fylkesleder Frode G. Hestnes i Vestfold og Telemark Frp og tidligere statssekretær ved Statsministerens kontor til NRK.

Han nevner skatter og avgifter, samferdsel, innvandring, bompenger og oljeutvinning som viktige områder for Frp.