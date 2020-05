Kaski ønsker gjenvalg til Stortinget

Både Kaski og Eide ble innvalgt på Stortinget for første gang i 2017.

– Jeg er fortsatt motivert for å gjøre en jobb for partiet, for klimaet og for reduserte forskjeller, sier Kari Elisabeth Kaski til Dagsavisen.

Hun ble i 2017 valgt som Oslo SVs førstekandidat til Stortinget etter at Heikki Eidsvoll Holmås trakk seg.

Også andrekandidat Petter Eide sier han ønsker gjenvalg. Han er i dag justispolitisk talsperson for SV på Stortinget.

– Jeg har aldri vært i tvil. Hvis jeg får en ny periode til vil jeg fortsette å kjempe for SVs saker, spesielt for dem som faller utenfor. Å få være på Stortinget er fantastisk givende og det er en stor ære å få representere Oslo SV, sier Eide.