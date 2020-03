Frp fremmer ti forslag i Stortinget – vil unngå ny asyl- og flyktningstrøm

– Vi ser dramatiske bilder fra Europas yttergrenser i Hellas, der vi ser at Tyrkia har åpnet sine grenser. Vi må være klare. Vi har 2015 friskt i minne og må være klare til å håndtere en ny situasjon, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug til TV 2.

Frp vil blant annet at Utlendingsdirektoratet skal instrueres til ikke å realitetsbehandle asylsøknader for personer som har oppholdt seg i Tyrkia eller i et annet land der de ikke var forfulgt.

Tyrkia åpner grensene mot Europa

Av de ti forslagene har Frp og Høyre tidligere foreslått ni av dem sammen. Høyres innvandringspolitiske talsperson, Ove Trellevik, er åpen for å gå inn for Frps forslag.

Tor Arne Andreassen

Fredag ble det klart at Tyrkia åpner grensene mot Hellas og Bulgaria, noe som har ført til at svært mange migranter har samlet seg ved grensene i håp om å komme inn i Europa.

Det er allerede 3,6 millioner flyktninger og migranter i Tyrkia, og landet frykter at enda flere vil komme etter opptrappingen av krigshandlingene i Idlib i Syria den siste tiden.

UDI-sjef Frode Forfang sier at Norge ikke er forberedt på en kraftig økning i antallet asylsøkere.

– Kommer økningen av ankomster gradvis over tid, vil vi klare å områ oss. Men kommer det mange på kort tid, kan vi få kraftige utfordringer, sier Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI) til Klassekampen.

Kraftig nedgang de siste årene

Høsten 2015 kom det svært mange migranter til Norge. Ved utgangen av desember bodde 30.199 personer på 200 mottak i Norge.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

De siste årene har antallet gått kraftig ned, og flere asylmottak er lagt ned. I dag er kapasiteten nede i 3.766 plasser fordelt på 21 mottak, ifølge UDI.

Forfang tror ikke at situasjonen nå vil bli lik den i 2015, men sier at de går gjennom beredskapsplanene sine.

– Det er vanskelig å forutsi hvordan dette vil utvikle seg, men hvis vi får en økning i ankomster som følge av situasjonen i Europa, vil det ikke komme plutselig. Vi vil få noen forvarsler før det står mange på grensa til Norge. I 2015 sto alle dører på vidt gap oppover Europa, det gjør de ikke i dag, sier Forfang.