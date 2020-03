Mens det koker i moderpartiet, forsøker klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn å konsentrere seg om klimasaken i EU-hovedstaden.

Torsdag var Rotevatn i Brussel. Der hadde han blant annet møter med Frans Timmermanns, mannen som har ansvar for å lose igjennom EUs store klimasatsing, The Green Deal.

Men møtene i EU-parlamentet måtte tas på videolink og på Norges delegasjon på grunn av virusfrykt.

– Jeg har fått beskjed om at de har innført kjempestrenge regler for eksterne besøkende. Derfor blir det veldig vanskelig å få til fysiske møter der i ettermiddag, sier Rotevatn.

Får ingen sympati

Men denne torsdagen var norsk presse uansett mest opptatt av norske forhold og situasjonen i Venstre. Det forsto Rotevatn, selv om han helst ville ha snakket om noe helt annet.

Fredag 6. mars blir det kjent hvem valgkomiteen i Venstre innstiller som leder og nestledere i partiet. Partileder Trine Skei Grande har sagt ja til gjenvalg, og Rotevatn og kulturminister Abid Raja har begge stilt seg til disposisjon for lederverv i partiet.

De to representerer hver sin fløy i partiet og ble begge løftet inn i regjering etter at Frp gikk ut.

Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen måtte gå av, og onsdag ga han klar beskjed om hva han mente om partilederens opptreden.

– Trine har nok først og fremst lyttet til seg selv for å sikre egen posisjon, sa Venstre-nestlederen til TV 2.

Omtrent samtidig bekreftet han at han også er klar for alle verv i partiet.

I Brussel nekter Rotevatn å svare på utspillet fra Elvestuen.

– Men forstår du hans frustrasjon?

– Nei, men jeg har egentlig ingen kommentar til det. Det var en glede å jobbe sammen med Ola som statssekretær.

Høster fruktene

– Elvestuen har beredt grunnen godt for en del av de tingene du nå overtar. Han var kandidat til presidentvervet i UNEA. Det må ha vært ganske vondt for ham å slippe det på oppløpssiden?

– Ja, men jeg vet ikke om jeg skal spekulere i det. Men det jeg kan si, er at jeg har jobbet tett med Ola som statssekretær, og jeg synes han gjorde en god jobb.

– Mange av de prosjektene jeg jobber med, enten det handler om forsterkede klimamål eller ny klimakurs, er noe vi har jobbet med over tid.

– Men han får nå ingen kred for det han har gjort. Det er nå du som får all kred for det og høster fruktene av det du har jobbet med?

– Han skal ta stor kred for jobben han har gjort gjennom to år. Den har vært kjempeviktig. Men det er sånn i klimapolitikken at den slutter aldri. Det bare fortsetter. Nå er det min jobb er å fortsette og sørge for at vi har et minst like høyt tempo.

Vil ikke fraråde Unge Venstre å fronte annen leder

Gorm Kallestad

– Unge Venstre -som er din base -vil ha deg som leder. Og kanskje ta dissens i valgkomiteen. Er det noe du vil støtte eller vil du fraråde dem i å gjøre det?

– Jeg vil ikke gi noen råd hverken til Unge Venstre eller valgkomiteen om de skal gjøre. Det jeg har sagt til valgkomiteen er at jeg stiller meg til disposisjon, men å kommentere enkeltverv eller posisjoner det gjør jeg aldri.

– Er det skadelig for Venstre at ungdomspartiet ikke stiller seg bak Trine Skei Grande?

– Valgkomiteen skal få gjøre jobben sin. Det er en krevende jobb, som de sier selv. Men jeg har tillit til at den klarer å gjøre den jobben på en god måte.

– Men hvis Unge Venstre opplever at du ikke støtter dem?

-Det tenker ikke noe om, utover det jeg har sagt.

– Støtter du Trine som fortsatt leder av partiet?

– Jeg synes Trine gjør en god jobb som leder og er glad for at hun har gitt meg tillit som statsråd. Enkeltverv skal jeg ikke mene noe om. Det har jeg ikke ment noe om før og vil ikke mene noe om det nå.