Forskning: Nabolag med 18 prosent innvandrere kan bli segregerte

Forskningen er gjort på nabolag i Sverige, skriver Forskning.no.

– Det er mulig å finne et kritisk punkt som gjør at et nabolag tipper over, og utvikler seg mot total segregering. Vi fant at når andelen ikke-vesteuropeiske nådde om lag 17 til 18 prosent, begynte svensker å flytte ut av området, sier Alexander L. P. Willén.

Han sier at når et nabolag nærmer seg dette punktet, kan forskerne se at det raskt blir mindre populært for majoritetsbefolkningen.

– Disse nabolagene kan over tid utvikle seg mot å bli helt segregerte, sier Willén, som er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH.

Sammen med Anders Böhlmark har han publisert forskningsartikkelen Tipping and the Effects of Segregation i tidsskriftet American Economic Journal: Applied Economics.

Willén forklarer at det å identifisere hvor punktet på hvor et nabolag tipper over kan være interessant informasjon for beslutningstakere. Da kan de lettere identifisere hvilke områder som står i fare for å bli segregerte.