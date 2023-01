Erna Solberg tar gjenvalg. Vil være Høyres statsministerkandidat i 2025.

Hun føler hun fortsatt har mye å gi. Og det er ingen andre som vil ta over som leder nå, etter det Erna Solberg selv vet.

Festen er ikke over, det er kake igjen. Erna Solberg har ikke tenkt å gi seg som partileder og vil tilbake i statsministerstolen.

04.01.2023 12:44 Oppdatert 04.01.2023 12:56

Aftenposten treffer Høyre-lederen på stortingsnære Halvorsens konditori, som Kåre Willoch besøkte jevnlig som pensjonist. Men Solberg er ikke her for å fortelle at hun nå gir seg etter snart 19 år som Høyre-leder. Tvert imot. Beskjeden er at det er kake igjen.

Hun avklarer nå at hun tar gjenvalg som Høyre-leder og forteller til Aftenposten at hun vil være partiets statsministerkandidat i 2025.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn