Senterpartiet under sperregrensen på ny måling

Senterpartiet får en oppslutning på 3,9 prosent på en ny partimåling fra Vårt Land. Dermed er partiet under sperregrensen.

Trygve Slagsvold Vedums senterparti faller til under sperregrensen på Vårt Lands nye måling.

NTB

15 minutter siden

På målingen Norstat har laget for Vårt Land er kun Miljøpartiet De Grønne (2,8 prosent, ned 0,3 prosentpoeng fra forrige måling) mindre enn Senterpartiet blant partiene på Stortinget.

Senterpartiet er også partiet som faller mest fra augustmålingen med en nedgang på 1,8 prosentpoeng.

I stortingsvalget for ett år siden fikk Senterpartiet en oppslutning på 13,5 prosent, og i enkelte målinger det siste året før valget fikk partiet over 20 prosent.

Sp-nestleder Ola Borten Moe sier at resultatet er altfor dårlig, men tror Sp «vil ligge på et langt høyere nivå ved valget neste høst».

– Verden har endret seg radikalt siden valget. Nå er det vår jobb å gjennomføre egen politikk i en ny virkelighet med det mandatet vi fikk av folket i fjor. Jeg tror derfor dette bildet vil endre seg fremover, akkurat som vi har sett det siste året, sier han til Vårt Land.

Tror på bedre tider etter statsbudsjettet

Til NTB sier Borten Moe at han tror høstens statsbudsjett vil bidra til en bedre utvikling for Sp i tiden fremover.

– Budsjettet blir stramt for å imøtegå prisveksten alle kjenner på nå. Vi prioriterer knallhardt for å styrke beredskapen vår og å utjevne forskjeller. Beredskapen styrkes gjennom satsing på militæret, politiet og matproduksjon. Forskjeller skal utjevnes i form av styrking av tjenester nær folk over hele landet og et lavere skatte- og avgiftstrykk på de med under 750.000 kroner i inntekt, sier Borten Moe.

Han tror situasjonen i økonomien vil gjøre at fordelene ved regjeringens politikk vil bli tydeligere for folk.

– For første gang på mange tiår står vi overfor utfordringer som ikke kan løses med å øke pengebruken. Dette vil tvinge frem forskjellene mellom partiene. Vil folk ha høyresidens ensidige tro på innretting etter EU og store system som gjør mennesker små, eller den ytre venstresidens enorme vilje til å skattlegge verdiskaping og NATO-motstand?, sier Borten Moe videre.

Derfor tror han Sp kommer til å ligge på et langt høyere nivå ved valget neste høst.

Stort borgerlig flertall

På Norstat-målingen får de borgerlige partiene et stort flertall med 97 mandater. Samtidig er Høyre og Frp tre mandater unna rent flertall alene. Sistnevnte er også målingens vinner, med en oppgang på 2 prosentpoeng til 15,5 prosents oppslutning.

De øvrige partiene får følgende resultat på septembermålingen (endring i prosentpoeng fra augustmålingen i parentes): Rødt 8,3 (-0,2), SV 7,6 (+0,3), Ap 20,5 (-0,9), KrF 4,4 (+1,0), Venstre 4,3 (+0,1), Høyre 28,2 (-1,1), Andre 4,4 (+0,7).

Målingen er gjennomført blant 950 respondenter. Feilmarginen er mellom 1,1 og 3,5 prosentpoeng.