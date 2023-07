Den nye Rødt-lederen vil «trykke på den store røde knappen»

I sin første tale som ny leder i Rødt, advarer Marie Sneve Martinussen om at høstens valg kan kan ende med en stor «høyrebølge».

Marie Sneve Martinussen Vis mer

Én uke etter at hun overtok som partileder da Bjørnar Moxnes trakk seg etter bråket rundt brilletyveriet på Oslo lufthavn, talte hun til partiets sentralstyre mandag ettermiddag.

Partiet og den nye lederen har seks uker på seg frem til valgdagen, og valgkampen startet ikke som planlagt.

Marie Sneve Martinussen takket forgjengeren for innsatsen. Etter å ha skrytt av medlemsvekst og den store fremgangen ved stortingsvalget i forfjor, sa hun at Rødt ikke ville vært det samme uten Moxnes’ innsats.

Banne mindre og snakke langsommere

Den nye partilederen varslet derimot ikke noen ny kurs.

– Jeg er en 37 år gammel småbarnsmor fra Finnmark som bor i Moss og bør snakke saktere og banne mindre, sa hun.

Ellers varslet hun at partiets kampsaker forblir de samme. Mest tid brukte hun på kampen mot private aktører i velferdssektoren.

Klar for valgkamp

Rødt-lederen manet partiets tillitsvalgte til hard jobbing i valgkampen. Hun advarte om at valget kan bli en seiersfest for Høyre. Partiets analyser av meningsmålingene er dystert lesestoff for medlemmene.

Hun sier at hun frykter at et flertall av landets befolkning kan ende opp med å bo i høyrestyrte kommuner etter valget. 10 av de 15 største kommunene kan få borgerlig flertall.

– Jeg er ikke bekymret for Rødts valgkamp. Min frykt er at årets lokalvalg kan bli en høyrebølge, sa hun.

Ifølge Martinussen vil det føre til et «privatiseringsskred» med «bestemor på anbud» og at «velferdsprofitørene» får sugerør ned i kommunekassene.

Den store røde knappen

Ifølge Rødt-lederen har Norge «mer og mer til felles med britiske kostymedrama fra 1800-tallet, der rikdommen bugner hos overklassen, mens andre ikke har nok til å bli mette». Hun minnet om statistikkene som viser at stadig flere husholdninger føler usikkerhet rundt egen økonomi.

Derfor vil Rødt ha det partilederen kaller en «forskjellskrisepakke».

Det innebærer høyere minstesatser for pensjoner og sosiale ytelser. I kommunevalget er særlig sosialhjelpen viktig, for den er det kommunene som bestemmer størrelsen på.

– Vi må trykke på den store røde knappen, sa hun.