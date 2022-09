Solberg: Vil innføre digital hjemmehjelp til eldre

– Hva er det som oppfattes som utfordringer hvis eldre skal bo lenge hjemme? Høyres leder Erna Solberg mener svaret er å gi eldre digital kompetanse.

Høyres leder Erna Solberg vil gi eldre økt digital kompetanse.

Fredag åpner Høyre kommunalkonferansen i Tønsberg med 500 lokale tillitsvalgte. Der skal Erna Solberg fyre av startskuddet for en ny politikk for et «mer aldersvennlig samfunn».

Planen inneholder 75 forslag. Ett av de viktigste tiltakene er digitalisering av eldre.

– Jo mer digitalisert vi blir, jo mer lager vi barrierer. Det er ganske mange mennesker som er i den gruppen som ikke er digitalt kyndige. Et digitalt utenforskap, sier Solberg.

Ensomhet. Mangel på kontakter. Barrierer som gjør at du føler deg utenfor. At du ikke får informasjon. At det blir vanskelig for deg å ta bussen fordi betalingen blir vanskelig. Og du er redd for å bli tatt for sniking.

Det er noen av stikkordene som følger av «digital utenforskap», mener Solberg.

– Viktig valgsak

– Det kommer til å bli en av våre viktigste saker fremover mot lokalvalget. For å inkludere flere i den digitale verdenen vi lever i, trenger eldre tilgang til opplæring og støtte til å mestre digitale verktøy, sier Solberg.

Høyre vil at alle kommuner skal tilby digital assistanse til eldre. Enten på biblioteket eller gjennom en ordning med digital hjemmehjelp.

I praksis vil det bety at en person fra kommunen skal komme hjem til en eldre person for å støtte og veilede dem i det digitale samfunnet. Hvordan bruke PC, hvordan bruke internett, smarttelefon, hvordan kjøpe bussbillett eller kinobillett.

– Vi må minske digitaliseringsgapet og sørge for å inkludere flere i det digitale fellesskapet. Norge er i verdenstoppen når det gjelder bruk av digitale verktøy, sier hun.

Men det er store ulikheter mellom yngre og eldre i bruken av digitale verktøy. Ifølge Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er 480.000 mennesker over 60 år regnet som ikke-digitale. Og tall fra SSB viser at det er 400.000 mennesker i Norge som ennå ikke har brukt internett.

– Den største delen av disse er eldre. Ikke å beherske det grunnleggende digitale i hverdagslivet kan føre til frustrasjon, ensomhet og økte utgifter for en gruppe mennesker som i utgangspunktet er sårbare, sier Solberg.

Digital hjemmehjelp

Høyres forslag lyder slik:

Alle kommuner skal tilby eldre digital assistanse, for eksempel en ordning med digital hjemmehjelp eller på bibliotek og servicetorg.

Mer digital kunnskap vil også gjøre at eldre blir trygge digitale brukere og står i mindre fare for å bli lurt, hacket eller lignende, fremhever Høyre.

– Hvor mange stillinger og hvor mye vil dette koste?

– Dette er ikke noe lovpålegg, men noe vi mener hver enkelt kommune skal innføre innenfor dagens budsjetter.

– Har vi råd til nye reformer i dagens økonomiske situasjon?

– Ja, vi må hjelpe folk før de blir pleietrengende. Vi må gjøre tingene på en bedre måte og øke kvaliteten i tilbudene. Også for å avlaste pårørende, sier hun.