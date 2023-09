Viktig vindkraftseier for regjeringen i Finnmark

Sjelden har så få hatt så mye å si: Et flertall av de 999 stemmeberettigede i Lebesby ga mandag regjeringen grønt lys for to store vindkraftanlegg på Finnmarksvidda.

Lebesby-ordfører Sigurd Kvammen Rafaelsen (Ap) har jobbet for å få flertall for to vindkraftparker i kommunen. Ap gikk kraftig frem og fikk et flertall av stemmene i kommunen. Vis mer

Publisert: 11.09.2023 21:59 Oppdatert: 11.09.2023 22:59

Ap og Høyre fikk dundrende flertall i Lebesby. Arbeiderpartiet fikk rent flertall, med en oppslutning på 55 prosent, mens Høyre fikk 18,9 prosent.

Begge partiene går inn for vindkraftutbygging i kommunen. Nei-partiene Sp og SV fikk 13,9 og 11,8 prosent av stemmene

Dermed er det flertall i kommunen for å si ja til to nye vindkraftanlegg i Lebesby på Nordkinnhalvøya i Finnmark, i Davvi-området og ved Laksefjorden.

Begge områdene ligger i viktige reinbeiteområder.

De to vindkraftparkene – samt ytterligere to planlagte vindmølleparker i nabokommunen Gamvik – vil være helt avgjørende for å sikre strøm fra land til elektrifiseringen Melkøya og vil være viktige bidrag for å kunne oppfylle Norges klimaforpliktelser Norges klimaforpliktelserNorge skal redusere klimagassutslippene innen 2030 med minst 50 og opp mot 55 prosent, sammenliknet med utslippsnivået i 1990..

For å få gjennomført elektrifiseringen av Melkøya har regjeringen satt som forutsetning at det blir en massiv vindkraftsatsing i Finnmark.

Den skal gi ny kraftproduksjon tilsvarende det elektrifiseringen vil kreve. Det er hele 4 TWh, og det innen 2030, om syv år.

Glad ordfører

Ordfører Sigurd Kvammen Rafaelsen (Ap) sier valgresultatet for Ap er fantastisk. Partiet går frem med 10 prosent og har nå rent flertall i kommunestyret.

Rafaelsen sier han nå er opptatt av å forvalte den store tilliten Ap på en god måte.

– Vi har nå fått et tydelig mandat. Men vi skal nå lytte til innspill og ha en ordentlig prosess. Det er viktig med inkludering. Vi ønsker å få til utbygging i vår kommune. Det handler om å stoppe den negative demografiutviklingen og å skape vekst i stedet for fraflytting.

– Når kan kommunen treffe et planvedtak når det gjelder Davvi-planene?

– Jeg vil tro at vi kan gjøre det i løpet av våren neste år.

Norske kommuner fikk 1. juli vetorett når det gjelder etablering av vindkraft i egen kommune.

Valgkvelden mandag 11. september sto Lebesby sentrum på Nordkinnhalvøya i Finnmark i sentrum for dem som er opptatt av kraftsituasjonen i Finnmark og Norges klimamål. Her i Kjøllefjord, kommunesenteret i Lebesby, sto slaget. Vis mer

Viktig milepæl

Mandagens seier for regjeringen er en viktig milepæl for regjeringens kraftsatsing i Finnmark.

Davvi vindkraftpark er det klart største av fire planlagte vindkraftverk, og er også det som ligger først i køen for å bli realisert.

Davvi-anlegget skal kunne romme 174 vindmøller, som er opptil 200 meter høye, på 63 kvadratkilometer. Davvi kan alene gi en årsproduksjon på 2,7 TWH.

For regjeringen, men også for vindkraftbransjen, var skjebnen til Davvi-planene blitt sett på som en prøvestein på om det – etter Fosen-dommen Fosen-dommenHøyesterett konkluderte i 2021 med at tillatelsen til vindkraftutbyggingen på Fosen var ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamers rett til utøvelse av kultur etter artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Høyesterett sa ikke hva som konkret skulle skje med møllene. De er fortsatt i drift. Imens forsøker Regjeringen å finne "avbøtende tiltak". – i det hele er mulig å etablere store vindkraftanlegg i beiteområder for rein.

Ifølge søknaden er Davvi spesielt velegnet fordi det er et «karrig område» som «stor sett består av blokkstein». Og som derfor er «naturlig unnvikelsesområde» for rein.

Et nei i Lebesby til Davvi-prosjektet på valgkvelden, kunne dermed potensielt fått enorm betydning: Hvis det ikke var mulig å få det til i Davvi, hvor skulle man da greie det, og i et så stort omfang som Davvi-plenene tilsa?

Nå bærer det altså mot flertall i Lebesby for å si ja. Etter at kommunen har gjort sitt planvedtak tidlig i 2024, vil NVE kunne gi endelig konsesjon for utbygging relativt raskt.

NVEs vedtak vil så igjen trolig bli påklaget til Olje- og energidepartementet som avgjør saken endelig.

Hverken ordfører eller NVE vil anslå et tidspunkt for når Davvi-anlegget kan være oppe og stå.

Davvi-utbyggingen er en prøvestein for kraftbransjen. Området skal være velegnet fordi det er et «karrig område» med mye stein og derfor et «naturlig unnvikelsesområde» for rein. Helt feil, mener reineier Máret Láilá Anti. – Det er her rein finner mat når mark og terreng ellers er nedfrosset, sier hun Vis mer

– Kroken på døren for reindrift

Samtidig er det sterke interesser som er kritiske til vindkraft i Lebesby, og sier det vil få store negative konsekvenser for natur og reindrift.

Máret Láilá Anti er same, reineier og nestleder i reinbeitedistrikt 13 (Lágesduottar).

Hun sier det er kroken på døren for reindriften i Davvi-området, dersom det blir anlagt en vindmøllepark.

– Jeg tror ikke folk skjønner hvor alvorlig dette er for oss. Én ting er at en utbygging av Davvi betyr kroken på døren for reindriften. Men det rammer også samisk språk og kultur hardt, sier hun til Aftenposten.

Hun og hennes slekt har drevet med reindrift i generasjoner akkurat der Davvi-parken skal etableres.

Fakta Her er vindkraftparkene Davvi, Lebesby: 160 turbiner, på 68 km²

Laksefjorden, Lebesby: Inntil 60 turbiner, på 28 km² .

Sandfjellet, Gamvik: 100 turbiner, på 48 km² .

Digermulen, Gamvik: 70 turbiner, på 28 km² Kilde: NVE, Statnett Vis mer

Uklart utfall i Gamvik

Også i Gamvik kommune skal man i neste periode ta stilling til to søknader om utbygging av vindkraftverk: på Sandfjellet og ved Digermulen.

I Gamvik er partiene delt i synet på utbygging. Også internt i partiene er det ulike meninger.

– Vindkraftsaken er ikke blitt satt på spissen i valgkampen lokalt. Det er derfor ikke er mulig å si sikkert om det etter mandagens valg er flertall for eller imot vindkraftutbygging.

Det sier SV-ordfører Alf Normann Hansen. Han er positiv til planene for vindkraftanlegg i Gamvik.

De som er for, er opptatt av at det vil gi flere arbeidsplasser og betydelig økte inntekter til kommunen i form av eiendomsskatt.