Byrådslederen mener eldre på anbud vil gi kutt i lønninger

Byrådslederen advarte mot å presse lønningene i eldreomsorgen i sin 1.maitale på Youngstorget. Statsminister Støre går i tog i snøværet ved Mjøsa.

Byrådsleder Raymond Johansen advarte i sin 1.maitale mot å overlate eldreomsorgen til private aktører.

01.05.2023 12:55 Oppdatert 01.05.2023 13:21

– 1. mai er dagen for rake rygger, sa Jonas Gahr Støre da da han talte i Brumumddal på arbeidernes dag.

Med krisemålinger i bagasjen og sludd i luften rettet statsministeren ryggen og trakk frem skrytelisten da han holdt dagens første 1.maitale.

Støre skal markere dagen med å holde taler og gå i tog i byene rundt Mjøsa.

På Youngstorget i Oslo holdt byrådsleder Raymond Johansen dagens hovedappell.

Han tok av seg den blå strikkeluen og sto barhodet i pøsregnet i solidaritet med de fremmøtte som hutret foran talerstolen. Johansen advarte mot å møte eldrebølgen i Oslo med å sette omsorgen ut på anbud.

Med strikkeluen godt trukket nedover ørene forberedte byrådsleder Raymond Johansen seg til talen på Youngstorget.

– Våre eldre er en fantastisk ressurs. Men, vi får også flere syke eldre. Det skjer

samtidig som det blir stadig vanskeligere å rekruttere folk til å bemanne

helsetjenestene, sa Johansen.

Han sier det er en forusetning for kvaliteten i eldreomsorgen at man klarer å rekruttere nok kvalifiserte personer. Da må man unngå å sette omsorgen ut på anbud, mener han.

Han viser at til at den største faktoren man kan konkurrere på i disse tjenestene, er lønn og pensjon til de ansatte.

– Når vi sliter med å rekruttere til velferdstjenestene, så vil ikke det å redusere lønna til de ansatte gi bedre eldreomsorg. For oss er dette ganske åpenbart, sa han.

Støre legger ut på turné i byene rundt Mjøsa på arbeidernes dag.

Også Støre brukte tid i sin tale på privatisering av eldreomsorgen, og minnet om at det snart er lokalvalg.

– Skal vi invitere kommersielle selskaper inn i eldreomsorgen. Skal vi åpne for å ta ned lønns- og arbeidsvilkår for de som jobber for våre eldre, i bytte med skattekutt.

– 80 prosent av det det koster å drive en god eldreomsorg er lønn og pensjon, så enkelt er det, sa Støre.

Men det var krigen i Ukraina og konsekvensene for små og store samfunn i Norge som var hovedbudskapet:

– Det er en enorm tragedie. Hver dag mster mødre og ferde sine barn. Og barn mister sin mamma og pappa. Millioner drives på flukt fra hjemmene sine, sa Støre.

Ved utgangen av året vil 70.000 ukrainere ha flyktet til Norge. Like mange mennesker som bor i hele Gudbrandsdalen.

Ryddig arbeidsliv

Ellers listet statsministeren opp fra regjeringens skryteliste for et mer rettferdig fordeling og et ryddig arbeidsliv. Han viste blant annet til at regjeringen har økt reisefradraget for pendlere, borteboerstipendet og studiestøtten for studenter.

Han viste til at over 100.000 flere har kommet i jobb i Norge det siste året.

– Vi setter også en ny standard for hva slags arbeidsliv vi skal ha i Norge: Vi styrker retten til heltidsarbeid, strammer inn på adgangen til å bruke innleie fremfor å ansette direkte og dobler fagforeningsfradraget, sa Støre.

– Aldri sviktet

Han avsluttet med at «arbeiderbevegelsen har aldri sviktet i krisetid».

– Da arbeidsledigheten herjet på 30-tallet. Da Norge lå i ruiner etter andre verdenskrig. Vi bygget landet sammen, utviklet velferdssaten sammen med fellesksap og solidaritet som fundament.