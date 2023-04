Listhaug skyter ned Høyres nye EU-debatt

– Mitt EU-standpunkt har vært det samme siden 1990-tallet da jeg engasjerte meg på neisiden. Frp-leder Sylvi Listhaug skyter ned Høyres ønske om ny EU-debatt og medlemskap.

Mer oljeutvinning og mer frihet, var stikkord i Frp-leders Sylvi Listhaugs tale til landsmøtet.

28.04.2023 17:42

I åpningstalen på landsmøtet lukket Listhaug døren for en søknad om EU-medlemskap også i neste periode med en eventuell borgerlig regjering.

– Og nei, Høyre: Det er ikke noe behov for en ny EU-debatt i Norge. Det er behov for at norske politikere løser problemene til folk.

– Så til Erna og alle velgerne vil jeg si: Når Frp vinner valget i 2025 blir det ingen norsk EU-søknad! Vi trenger ikke mer overstyring fra Brussel, vi trenger mindre, sa hun.

Høyre vil ha EU-debatt

Høyres landsmøte vedtok nylig en mer offensiv holdning til å skape en ny EU-debatt. Utenrikspolitisk talsperson Ine Eriksen Søreide talte sterkt for EU-medlemskap, og ba regjeringen utrede et fullt EU- medlemskap.

Ifølge Listhaug er det en selvfølge for Frp at norsk politikk, enten det handler om innvandring, fiskeri, pengepolitikk eller klima, skal styres i Norge og ikke fra Brussel.

Akkurat hvor viktig saken vil bli for Frp i eventuelle regjeringsforhandlinger, er Listhaug ikke så lysten på å si noe om:

– Vi skal ha en diskusjon etter valget til høsten om valget i 2025 og regjeringsspørsmålet. Så skal vi også ha et partiprogram som skal utvikles frem mot 2025. Men vi mener definitivt at å bruke tid på en EU-debatt, det er ikke det Norge trenger.

– Vi trenger politikere som tar grep rundt de problemene vi står i. Med dyrtid, der veldig mange folk sliter. Det er å ta hånd om kraftunderskuddet vi kan få allerede i 2026, rydde opp i eldreomsorgen i Norge. Det er det vi må bruke tiden på. Ikke diskutere EU, sier hun.

Frp feirer 50 år siden Anders Lange stiftet partiet i 1973.

– Ikke løsningen for Norge

– Er det like viktig for deg som for Sp-leder Vedum at det skal stå i en ny regjeringsplattform at Norge ikke skal søke EU-medlemskap i perioden 2025–2029?

– I vårt program står det nå at vi er mot norsk medlemskap. Så skal vi diskutere i partiet hva som er de viktigste sakene. Men vi er tydelig på at det er ikke EU som er løsningen for Norge.

– Kan du sitte i en regjering som sender søknad om EU-medlemskap?

– Som sagt: Nå skal vi diskutere dette i partiet.

– Men har du som partileder en mening?

– Det er ikke sånn at vi har en diktator på toppen som skal bestemme alt. Partiet skal diskutere regjeringsspørsmålet og sakene som er viktige for oss når vi kommer over kommunevalget, svarer hun.

Høyres Nikolai Astrup svarer at «verden er i endring» og for å ivareta norske interesser er vi avhengige av å samarbeide over landegrensene. Spesielt med EU og våre naboland.

– Det betyr ikke at Høyre mener vi skal søke om norsk EU-medlemskap nå, men vi trenger mer kunnskap om prisen ved å stå utenfor det største politiske fellesskapet i vår del av verden. Mer kunnskap er aldri feil, uttaler Astrup.

– Høyre bitt av subsidiebasillen

Det er ikke bare i EU-saken hvor Frp og Høyre er på kollisjonskurs. I talen anklaget hun også Høyre for å være bitt av «subsidiebasillen» i klimapolitikken.

Frp-lederen mener klimapolitikken brukes som «skalkeskjul for å drive en sosialistisk næringspolitikk».

– I dag er statskapitalismen tilbake i ny drakt. Her øses det ut penger til batterifabrikker, elektrifisering av oljeplattformer med strøm fra land, karbonfangst og lagring og til storstilt subsidiering av ulønnsom havvind for å nevne noe. Ordet klima utløser sugerør i statskassen, sa Listhaug.

– Oppleves det urettferdig at likevel Høyre fosser frem på målingene?

– Jeg tror velgerne etter hvert får med seg at Høyre sin politikk er veldig lik regjeringens politikk på strøm, skatter og avgifter. For å få Høyre-politikk må du stemme Frp, som Olav Thon sa, sier Listhaug.