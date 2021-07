LO-topp om rødgrønn oljepolitikk: – Dette er noe SV må gi fra seg i forhandlingene

Jørn Eggum er leder i Fellesforbundet, LOs nest største fagforbund. Foto: Siri Øverland Eriksen

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, mener i likhet med Vedum at oljepolitikken trenger brede forlik.

Den siste uken har flere reagert på Trygve Slagsvold Vedum sitt utspill om Høyre-samarbeid.

I et intervju med Aftenposten gjorde han det klart at innvandring, olje og gass og forsvar var politiske områder han så for seg å kunne samarbeide med Høyre om.

– I forskjells- og sentraliseringspolitikken vil SV være mye nærmere oss. Men i olje- og gasspolitikken ønsker SV en helt annen kurs, sa Vedum når han skulle begrunne åpningen mot Høyre.

Støre har så langt ikke ville avvise at de også kan gå med på et slik samarbeid med Høyre.

Klar tale om fremtidig oljepolitikk

Onsdag ble det drevet valgkamp i Kongsberg. Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre og Fellesfobundets Jørn Eggum var på besøk hos Kongsberg Teknologipark. En mannstung gruppe satt rundt det runde bord og diskuterte kompetanseheving og det grønne skiftet.

Jørn Eggum, som også sitter i Aps sentralstyre, mener i likhet med Vedum at det er viktig med brede forlik i oljepolitikken.

– Det er viktig å ha bredest mulig forankring for at denne politikken skal bære over tid. Så lenge Senterpartiet er om bord så er det et stort flertall på Stortinget for å utvikle oljeindustrien på en fornuftig måte fremover.

Da senterpartilederen gikk ut og sa han kunne samarbeide med Høyre om blant annet olje- og gasspolitikk, begrunnet han det med det brede oljeforliket som gikk gjennom i fjor.

Her gikk Sp, Ap og Frp sammen med regjeringen og ga oljenæringen en pakke. Forliket gjorde at næringen blant annet fikk et større skattefradrag for investeringer og utsatt særskatt.

– Sluttdato er en ikke-eksisterende diskusjon

– Hvilke forlikskonstellasjoner ser du for deg i oljepolitikken?

– Jeg ser ikke noe som har endret seg gjennom det programarbeidet som har vært nå. Arbeiderpartiet står støtt på det, og Høyre og Frp står på det de har gjort. Og det samme gjør Senterpartiet, så da har du et bredt flertall.

Venstre, KrF, MDG og SV har nå sagt nei til å dele ut flere lisenser for oljeleting på norsk sokkel. MDG har også fastsatt dato for når de mener Norge skal slutte å produsere olje. De mener lyset skal slukkes på sokkelen innen 2035.

– Sluttdato er en ikke-eksisterende diskusjon i de miljøene jeg er i. Det er også veldig lite diskusjoner om skatteregime i oljepolitikken.

Ingen tro på oljegjennomslag for SV

Eggum har ingen tro på at SV skal få gjennom sine syn i oljepolitikken i en eventuell flertallsregjering sammen med Sp og Ap til høsten.

– Dette er noe SV må gi fra seg i forhandlinger i regjeringsplattform for å få innrømmelser på andre områder.

Fellesforbundet har tidligere vedtatt at de ønsker en flertallsregjering hvor SV er med.

Han tror ikke SV vil stille noe ultimatum på området. Det vil heller ikke være aktuelt for Ap og Sp å gi fra seg noe på området.

– Jeg tror ikke noen av disse to partiene er interessert i å gi. Og for oss er det dustete å gjøre det, så lenge markedet etterspør det så kan du gjøre det med lavest mulig klimaavtrykk så vil dette være god butikk for Norge for å utvikle i fremtiden.

Kari Elisabeth Kaski i SV. SV ønsker ikke gi ut flere lisenser til oljeleting. Foto: Olav Olsen

Ønsker fagbevegelsen som en alliert i omstillingen

– SV forhandler ikke gjennom Aftenposten, det tar vi etter valget rundt forhandlingsbordet.

Det sier finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, om uttalelsen til Eggum.

– Nå driver vi valgkamp for å få et rødgrønt flertall og en regjering på venstresida som vil redusere forskjellene i Norge og få et rettferdig grønt skifte. Det tror jeg Eggum vil være enig med oss i.

Hun sier at verden er i ferd med å omstille seg vekk fra fossil energi, og det påvirker også Norge.

– Spørsmålet er om vi skal overlate alt til markedet eller om vi skal ha en plan for en rettferdig omstilling og storstilt satsing på grønn industri og trygge arbeidsplasser. SV vil ha det siste, og der må fagbevegelsen være en viktig alliert, sier Kaski.