Erna Solberg kritiserer Sylvi Listhaug etter radiodebatt. Listhaug – Jeg ble litt mer hissig enn vanlig

Det gikk hett for seg da KrF-leder Knut Arild Hareide og innvandringsminister Sylvi Listhaug møttes til debatt om norske verdier i politisk kvarter onsdag morgen.

Listhaug beskyldte Hareide for å være for feig til å konfrontere mennesker med ekstreme holdninger.

– Hareide og andre politikere sleiker imamer oppetter ryggen, i stedet for å konfrontere folk med ekstreme holdninger. Det synes jeg man skal slutte med, sa Listhaug.

Nå irettesetter statsminister Erna Solberg sin egen statsråd, overfor NRK:

– Det ble sagt ting som ikke hører hjemme i en norsk valgkamp og som ikke tilhører den typen retorikk som vi bør ha i forhold til hverandre. Særlig ikke mellom to partier som samarbeider.

Formaning om anstendig valgkamp

Under debatten kastet de to politikerne beskyldninger mot hverandre. Hareide hevdet Listhaug og Fremskrittspartiet sier de står for en ting, men har en politikk som vitner om noe helt annet i konkrete, politiske spørsmål, som ytringsfrihet, bistandspolitikk og nestekjærlighet.

Statsministeren gikk tidligere i sommer ut med en formaning til sine kolleger om å føre en anstendig valgkamp, ifølge NRK.

Hun synes ikke Listhaugs retorikk er i tråd med denne formaningen.

– Nei, jeg synes ikke det. Dette er et uttrykk som også jeg blir møtt med i debatten, og jeg synes ikke vi skal bruke det mot hverandre, sier Solberg til NRK.

Listhaug: – Mer hissig enn vanlig

– Det var en opphetet debatt. Jeg ble også litt mer hissig enn vanlig, skriver Listhaug i en e-post til Aftenposten torsdag.

Statsråden sier hun er overrasket over Hareides reaksjon.

– Jeg er forundret over at Hareide reagerer slik på sannheten at deres viktigste krav har vært hvor mye penger vi bruker på bistand, nemlig prosentmålet. Som Hareide har sagt til Dagbladet tidligere: "1 prosent til bistand er vårt mest ufravikelige krav," skriver Listhaug.

Les også: