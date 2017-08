Krf vil ikke drive valgkamp med Frp

Det gikk hett for seg da KrF-leder Knut Arild Hareide og innvandringsminister Sylvi Listhaug møttes til debatt om norske verdier i politisk kvarter onsdag morgen.

Listhaug beskyldte Hareide for å være for feig til å konfrontere mennesker med ekstreme holdninger.

– Hareide og andre politikere sleiker imamer oppetter ryggen, i stedet for å konfrontere folk med ekstreme holdninger. Det synes jeg man skal slutte med, sa Listhaug.

I kjølvannet av debatten er flere Krf-profiler mer kritiske til Frp-samarbeid.

Nå irettesetter statsminister Erna Solberg sin egen statsråd, overfor NRK:

– Det ble sagt ting som ikke hører hjemme i en norsk valgkamp og som ikke tilhører den typen retorikk som vi bør ha i forhold til hverandre. Særlig ikke mellom to partier som samarbeider.

KrF vil ikke drive valgkamp med de andre borgerlige partiene

Forrige valgkamp samarbeidet KrF med de andre borgerlige partiene. KrF ønsker ikke å delta på et slikt samarbeid i år, melder VG.

– Vi fører en valgkamp der vi har én oppgave – å løfte frem KrFs politikk. Vi ønsker en Sentrum-Høyre-regjering. I lys av partiets samarbeidsvedtak har vi derfor ikke sett det naturlig med felles markeringer mellom de fire partilederne i valgkampen, sier kommunikasjonsrådgiver Dag Fedøy (KrF) til avisen.

Hareide: – Ikke naturlig med samarbeid

– Det er ingen dramatikk i dette fra vår side. Samarbeidspartiene har fått til mye i denne perioden og har markert det en rekke ganger med fellesopptredener. Nå går KrF til valg på en ny regjering. Vi ønsker en regjering bestående av sentrumspartiene og Høyre med Erna som statsminister. Da er det jo heller ikke naturlig at vi skal drive valgkamp sammen med Frp. Dette informerte jeg Erna om for lenge siden, sier Hareide.

Han legger til at den store forskjellen mellom Frp og KrF er blitt synliggjort denne uken, og mener det viser god lederskap at Solberg irettesetter Listhaug.

– Vi trenger en debatt der vi behandler hverandre med verdighet. Både jeg, Solberg, Støre, Listhaug og flere andre sentrale politikere har vært tydelige på å ta avstand til ekstrem islam. Listhaug forsøker å tegne et bilde av at hun står alene om dette, men det er ikke riktig, sier han.

– Ikke slik at alle eller ingen må med

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V) sier til Aftenposten at de fire partiene har samarbeidet godt denne perioden.

– Nøyaktig hva Venstre stiller opp på, må nesten partiledelsen bestemme. Det skal ikke jeg mene for mye på. Men vi går til valg på å få til et samarbeid mellom de fire partiene på et vis. Jeg ser ikke noe galt med å vise at vi gjerne samarbeider videre i neste periode, sier han.

– Også uten KrF?

– Det er det vanskelig å svare på. Men vi har vært med på utspill bare med Høyre, og det har Hareide også gjort. Det er ikke slik at alle eller ingen må med.

– Dere kan altså gjerne stille opp med bare Grande, Solberg og Jensen?

– Venstre-ledelsen får bestemme hvem de stiller opp med til enhver tid. Vi går til valg for et samarbeid på borgerlig side, og må gjerne stille opp sammen om man har felles politikk.

Venstres nestleder Ola Elvestuen, sier til NTB at det er innholdet og politikken som avgjør hva de stiller opp på.

– KrF må få ta sine avgjørelser om slike ting, på lik linje med at vi tar våre avgjørelser. Politikk handler om å samarbeide for å skaffe flertall for våre løsninger og vår politikk.

Formaning om anstendig valgkamp

Under debatten kastet de to politikerne beskyldninger mot hverandre. Hareide hevdet Listhaug og Fremskrittspartiet sier de står for en ting, men har en politikk som vitner om noe helt annet i konkrete, politiske spørsmål, som ytringsfrihet, bistandspolitikk og nestekjærlighet.

Statsministeren gikk tidligere i sommer ut med en formaning til sine kolleger om å føre en anstendig valgkamp, ifølge NRK.

Hun synes ikke Listhaugs retorikk er i tråd med denne formaningen.

– Nei, jeg synes ikke det. Dette er et uttrykk som også jeg blir møtt med i debatten, og jeg synes ikke vi skal bruke det mot hverandre, sier Solberg til NRK.

– Det var en opphetet debatt. Jeg ble også litt mer hissig enn vanlig, skriver Listhaug i en e-post til Aftenposten torsdag.