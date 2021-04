Jonas Gahr Støre puster Erna Solberg i nakken i ny statsministermåling

Statsminister Erna Solbergs stjerne er fallende, viser en ny statsministermåling som Norstat har gjort for Aftenposten.

Flest vil ha Erna Solberg som statsminister etter valget, men Ap-leder Jonas Gahr Støre haler innpå og Sp-lederen Trygve Slagsvold Vedum har bred støtte i eget parti for å stille som statsministerkandidat. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Nå nettopp

Hele 37 prosent vil ha Erna Solberg som statsminister etter valget. 33 prosent peker på Jonas Gahr Støre og 18 prosent på Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Legger en sammen de to rødgrønne kandidatene, blir tallet 51 prosent. Hele 12 prosent svarer vet ikke eller vil ikke svare.

I en lignende måling for VG i mars viste tallene 41 prosent ønsket Solberg, 26 prosent ville ha Støre og 19 prosent foretrakk Vedum.

Torsdag morgen åpner Støre landsmøtet i Ap der han skal gjenvelges. I tillegg skal partiet vedta et nytt program.

Litt lysere for Støre

De siste meningsmålingene og trenden i statsministermålingene viser at Ap og Støre er i siget.

«Jeg tror dette skyldes at vi har vært tydelige på politikken; trygt arbeid til alle, mindre forskjeller mellom folk og bedre velferdstjenester. Så er jeg selvsagt glad for at folk i økende grad slutter opp om meg som statsministerkandidat,» skriver Støre i en SMS til Aftenposten.

Men Sps fremgang, debatten om regjeringsalternativer og stadige spekulasjoner om at Vedum kan bli de rødgrønnes statsministerkandidat, har satt sine spor.

Sp-velgere for Vedum

Bakgrunnstallene viser at 75 prosent av dem som sier de stemmer Sp, foretrekker Vedum. Bare 13 prosent vil ha Støre og 8 prosent Solberg.

Oppslutningen Vedum får på statsministermålingen er innenfor feilmarginene for det Sp fikk på siste partimåling Norstat gjorde for Aftenposten i mars.

Sp-leder Vedum unngår nok en gang å svare på om han ønsker å utfordre Støre som rødgrønn statsministerkandidat.

– Jeg ser på dette som en støtte til den politikken vi ønsker. Mindre forskjeller mellom folk, sikre nasjonalt eierskap til ressursene og tjenester nær folk der de bor, sier Sp-lederen.

– Poenget mitt er å snakke politikk, ikke være opptatt av posisjoner, sier Vedum.

Han gjentar at Sp ønsker en regjering med Ap, mens Ap ønsker en regjering med Ap, SV og Sp.

SV-velgere er ikke i tvil om hvem som er deres statsministerkandidat: 77 prosent av dem foretrekker Støre, 12 prosent Vedum og 4 prosent Solberg.

«Alle» i Høyre vil ha Solberg

83 prosent av dem som sier de skal stemme Ap, vi ha Støre som statsminister. 7 prosent peker på Solberg og 6 prosent Vedum.

Ingen er mer populær blant sine egne enn Solberg. Hele 93 prosent av Høyres velgere vil se henne i statsministerstolen, 3 prosent Støre og 5 prosent Vedum.

Erna Solberg er fornøyd med at hun fortsatt er den mest populære statsministerkandidaten.

«Det er hyggelig at flest peker på meg, men det er lenge til valget,» kommenterer Solberg i en SMS via sin pressesjef

«Det viktigste nå er å få kontroll med smitten. Nå jobber vi for at vi går en gradvis mer normal vår og sommer i møte, før jeg deretter ser frem til en valgkamp hvor Høyre skal snakke om hvordan vi skaper flere jobber og hvordan vi kan gi folk den utdannelsen de trenger for å delta i arbeidslivet», avslutter hun.

Forskjell på distriktene

Målingen viser også: