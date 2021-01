Solberg mener dårlige målinger kan påvirke hvordan Ap jobber på Stortinget

Jonas Gahr Støre mener Erna Solberg ikke stoler på de permitterte. Hun mener han slår inn åpne dører med nye krav.

Ap-leder Jonas Gahr Støre støtter mange av regjeringens koronatiltak, men er lite fornøyd med statsminister Erna Solbergs innsats for de permitterte. Foto: Håkon Mosvold Larsen

19. jan. 2021 17:31 Sist oppdatert nå nettopp

Hvor godt har Regjeringen håndtert koronapandemien? Kampen om hvilken historiefortelling som er sann, preget stortingsdebatten tirsdag.

Dagen startet med at Fremskrittspartiet og venstresiden sto på rekke og rad i hallen utenfor stortingssalen. Der presenterte de krav til regjeringen om å gjøre mer for å stoppe importsmitten.

Syv timer senere tvang opposisjonen regjeringen til å tillate alkoholskjenking i områder med lite smitte.

Kvelden i forveien ble den såkalte «firerbanden», Ap, Sp, Frp og SV, enige om 23 økonomiske tiltak – blant annet å utvide permitteringsordningen til 1. oktober.

– Permitteringsreglene ligger allerede til behandling i Stortinget. Det ville være naturlig å behandle de der, sier Erna Solberg.

– Både Ap og Frp gjør det dårlig på meningsmålingene. Tror du det spiller inn i måten dette blir gjort på?

– Jeg tror dem på deres ønske om å gjøre bra ting for Norge, og at de er opptatt av innholdet i sakene. Men arbeidsformen kan kanskje være et eksempel på det, sier statsministeren.

Det er et virkelighetsbilde Jonas Gahr Støre ikke kjenner seg igjen.

– Det vil jeg helt avvise, svarer Ap-lederen.

Han mener at Solbergs mindretallsregjeringen har valgt å kommunisere tiltak gjennom pressekonferanser og ikke forankre dem i Stortinget.

Han mener det er en helt normalt partiene tar med innspill fra folk og organisasjoner for å påvirke politikk.

– Som erfaren parlamentariker tror jeg Erna Solberg kjenner det igjen, sier Støre.

– Men gjør den lave oppslutningen det nødvendig for dere å være tøffere?

– Det har overhodet ikke noe å si. Dette er argumenter vi har ført helt siden i fjor vår. Meningsmålingene går opp og ned, våre skal opp.

Dagen startet med at Ap, Frp, SV og Sp la frem tiltak mot importsmitte. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– De slår inn åpne ører

Regjeringen ble møtt med krass kritikk for tiltakene de har satt i verk for å stoppe importsmitten.

Ifølge Ap og Frp har landets ledelse vært på etterskudd helt siden viruset kom til Norge med skiturister etter fjorårets vinterferie.

Derfor måtte de nå stille tydelige krav.

– Dette er å slå inn åpne dører, sa Solberg om opposisjonens forslag på morgenkvisten.

Hun mener de i stor grad allerede er regjeringens politikk.

– Hvis det er en åpen dør, så inviterer jeg Solberg og regjeringen til å gå rakrygget gjennom, svarer Støre.

Helseminister Bent Høie avviste blankt at Norge har et tilfeldig forhold til importsmitte. Han mener Norge er blant de strengeste i Europa.

Frps Sylvi Listhaug var ikke imponert. Hun mener folk er kraftig provosert over hvordan testingen fungerer på grensen.

Hun mener situasjonen på Gardermoen og ved Svinesund er kaotisk.

– Det er kjempevanskelig å stoppe trafikken på grensen og gjennomføre dette. Det vil alltid fremstå kaotisk. Med så stor trafikk som det er på Svinesund, kan jeg ikke tenke meg hvordan det ikke skulle bli krevende, sier Solberg.

Erna Solberg fikk mange innlegg å svare på. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Solberg stoler ikke på de permitterte

Det punktet hvor den reelle, politiske uenigheten er størst, er hvor lenge den utvide permitteringsordningen skal gjelde. Regjeringen mener det holder frem til 1. juli, opposisjonen krever frem til 1. oktober.

Støre mente Solbergs holdning viser at hun ikke helt stoler på at permitterte vil søke på jobb når det er mulig.

– Jeg mener at hun tillegger dem et syn på arbeid, aktivitet og passivitet som ikke stemmer med det bedrifter og permitterte forteller om, sier Støre.

Hvis det viser seg at aktiviteten kommer i gang fortere enn antatt, vil han heller gå inn og gjøre om på ordningen.

Solberg mener det er bedre å gjøre det i en annen rekkefølge. Hun sier Støre tidligere har krevd at regjeringen går med på permitteringsordninger frem til 1. juli.

Hun mener den eneste grunnen til at Ap nå går med på 1. oktober, er at andre partier krever det.

– Han bør være ærlig og si at dette har han gitt Fremskrittspartiet, fordi Frp krevde det for å være med på andre forslag, sier Solberg.

Støre mener det er statsministeren som har endret mening.

– Det er ti dager siden Solberg advarte mot å utvide lenger enn til april. Hun måtte flytte det til sommeren da hun så stortingsflertallet.