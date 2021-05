Oslo tingrett har satt av 32 dager til saken mot bedrageritiltalt Ap-politiker

Rettssaken mot Aps stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal, som er tiltalt for å levert falske reiseregninger til Stortinget, kommer opp i Oslo tingrett i november.

Hege Haukeland Liadal (Ap) er tiltalt for å la levert falske reiseregninger til Stortinget. Rettssaken mot henne starter i Oslo tingrett i november. Foto: Olav Olsen

4. mai 2021 07:20 Sist oppdatert nå nettopp

Berammingslistene til Oslo tingrett viser at saken går fra 2. november til 15. desember. I alt er det satt av 32 rettsdager til saken.

I slutten av mars ble det kjent at Hege Haukeland Liadal er tiltalt for å ha levert falske reiseregninger til Stortinget fra høsten 2016 til høsten 2018. Det dreier seg om et beløp på drøyt 115.000 kroner.

Stortinget anmeldte Liadal til politiet i april 2019. Dette skjedde etter at Aftenposten avslørte at hun gjennom flere år hadde levert falske reiseregninger til Stortinget, fått dekket reiser av privat karakter og blåst opp avstander i kjøregodtgjørelseskrav.

Forsettlig grovt bedrageri har en strafferamme på seks års fengsel. Liadal har tidligere erkjent straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri, men ikke grovt forsettlig bedrageri.

– Det er ikke gjort med vitende og vilje. Det var ikke noe hensikt i å berike seg selv på statens bekostning, og det har hun hevdet i absolutt alle avhør, sa Liadals forsvarer Erik Lea til Aftenposten i mars.

Liadal har fortsatt sitt virke som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet som normalt mens etterforskningen har pågått. Hun sitter nå i helse- og omsorgskomiteen.

Liadal er den andre stortingsrepresentanten som blir straffeforfulgt etter at Aftenposten avslørte at det var levert urettmessige reiseregningskrav til fellesskapet.

Tidligere Frp-politiker Mazyar Keshvari ble i oktober dømt til 11 måneders ubetinget fengsel i Høyesterett for å ha levert falske reiseregninger til Stortinget og på den måten svindlet til seg 450.000 kroner.

Les de opprinnelige avsløringene her: