Hvordan vi bor i Norge, er i ferd med å forandre seg. Unge rømmer fra bygdene. Få vender tilbake. Lysene er i ferd med å slukkes i distriktene. Men på et lite sted i Nordland har det skjedd noe uventet. I løpet av fem år har de fått flere unge mennesker til å flytte til Steigen. Hvordan fikk de til det? Hun elsket shopping og livet på Oslo vest. Likevel flyttet hun til bygda som alle forlot.

Øyvind Tveter Journalist og fotograf

Nå nettopp

Dette er skikkelig langt ut på bygda, tenker Oslo-kvinnen idet hun går i land.

Stedet er mindre enn forventet. Ikke så idyllisk som hun håpet. Kanskje blir det finere når tåken letter? Men hun er ikke her som turist på jakt etter naturopplevelser. Hun skal på jobbintervju og er såpass spent at hun skjønner hun har lyst på jobben. Selv her, i Steigen.