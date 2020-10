Helsetoppene hyllet med «koronalunsj» på slottet

Kronprinsen og dronningen hyller helsetoppene – og hele det norske helsevesenet – for handlekraft og tøffe avgjørelser under koronapandemien.

Kronprins Haakon og dronningen tok torsdag imot helsetoppene til lunsj på slottet. – Vi hadde rett og slett lyst til å takke – dere og hele det norske helsevesenet – for det enorme arbeidet som er blitt lagt ned siden pandemien traff Norge, sa kronprinsen. Foto: Jil Yngland / NTB.

NTB

Nå nettopp

Det var dekket på med to meter mellom plassene, og det var ingen servitører til stede. Foto: Jil Yngland / NTB

– Vi er imponert over hvordan dere har kommunisert vanskelige budskap. Når dere har vært i tvil om krevende beslutninger, har dere samtidig latt oss få vite om det. Ved at dere har sagt tingene sånn som de er, har vi forstått hvor vanskelig arbeidet deres har vært, sa kronprins Haakon da han torsdag formiddag tok imot blant andre helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg til en lunsj for å diskutere koronaviruset på slottet.

Dronningen var også til stede.

Lunsjen er ett av veldig få offisielle arrangementer som har vært på slottet siden mars. For å holde smittefaren nede sto maten klar på bordet i stedet for at den ble servert av servitører.

– Dere, våre helsemyndigheter, har stått på – døgnet rundt – helt siden i vinter. Vi hadde lyst å høre hva dere tenker om pandemien i dag, fra hvert deres ståsted – og hva dere tenker om framtiden, sa kronprinsen.

Helseminister Bent Høie (H) takket kronprinsen og dronningen for støtten. I bakgrunnen FHI-direktør Camilla Stoltenberg, foran helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Jil Yngland / NTB

Samling

Rundt bordet satt ni personer. Det er mer enn rådet fra myndighetene om å kun invitere fem personer hjem. Men så er også slottet en arbeidsplass – og de luftige rommene og det høye taket gir gode muligheter for trygg smitteavstand.

Nettopp stor takhøyde, ble trukket fram av kronprinsen i sin tale til gjestene.

– Tillit skapes også når det er stor takhøyde. Det har vært lov å uttrykke uenighet om tiltakene, vært lov å vise frustrasjon. Nå har vi kommet til en ny fase av pandemien, og mange begynner nok å bli slitne, sa kronprinsen.

Han understrekte at vi må gjøre den vanskelige jobben sammen.

– Jeg tror at jeg på vegne av alle kan si at vi gleder oss til at ting blir normalisert igjen. At vi skal kunne være sammen – som før, sa han.

Høie: – Det blir tøffere

Helseminister Bent Høie (H) takket kronprinsen for initiativet. Og selv om de satt i nettopp et møte, understrekte han viktigheten av å møte færre mennesker.

– Vi vet ikke hvor neste utbrudd kommer, vi vet bare at det kommer. Derfor må hele landet begrense antall mennesker vi nå er sammen med. Og hvis vi begrenser antall mennesker vi er sammen med, begrenser vi smittespredningen og gjør smittesporingen enklere, sa helseministeren.

Han advarte om at mange vil få det enda tøffere de neste ukene.

– Vi må dessverre være forberedt på at antallet som tester positivt, vil fortsette å øke, og at vi får en økning i antallet som blir lagt inn på sykehus. Og dessverre også med det, en økning i antallet som dør, sa helseministeren.

Takket for støtten

Høie påpekte at de daglige smittetallene gjenspeiler smitten som skjedde for en eller to uker siden, fordi det tar tid fra en person blir smittet, til de får symptomer og tester seg, og til svaret blir rapportert inn.

– Det betyr at resultatet av de tiltakene som blir satt i gang denne uken, først trolig vil vise seg om tidligst 2–3 uker, sa Høie.

Han takket også kongefamilien for støtten, og ønsket kongen god bedring videre etter hjerteoperasjonen i begynnelsen av måneden.

– På vegne av alle som jobber i helsetjenestene, setter vi enorm pris på den takken og den støtten som kronprinsen nå ga uttrykk for, sa Høie.