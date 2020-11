Siv Jensen om budsjettforhandlingene: Noen små ting som gjenstår

Mye tyder på at det går mot enighet om neste års statsbudsjett. Frp-lederen brukte begrepet «noen små ting» om det som gjenstår.

Frp-leder Siv Jensen og Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug på vei ut av forhandlingsmøtet om neste års budsjett. Foto: Stian Lysberg Solum

30. nov. 2020 21:48 Sist oppdatert nå nettopp

Etter et drøyt to timers møte forlot Frp-leder Siv Jensen og partiets finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug Statsministerens kontor mandag. Det skjedde litt over klokken 21.00.

Nok en gang kunne hun melde om fremskritt i forhandlingene med de tre andre regjeringspartiene.

– Jeg syns vi har hatt veldig god progresjon. Nå er det noen små ting som gjenstår, som vi må jobbe litt med. Men god progresjon, sa Jensen etter kveldens møte.

Siste frist torsdag morgen

Forhandlingene er forlengst på overtid. Siste frist for å få en enighet skrevet inn i finansinnstillingen på Stortinget var på fredag.

Nå må de fire partilederne bli enige før finansdebatten. Den avholdes på torsdag. For å få votert over det de eventuelt blir enige om, må en avtale være klar senest klokken 08.00 den dagen.

Kveldens uttalelser fra Frp-lederen kan tyde på at de nærmer seg en enighet. Etter at finanspolitikerne ikke ble enige, ble forhandlingene løftet opp på partiledernivå.

Det skjedde forrige lørdag.

Grensehandel og pensjoner

Jensen har siden da forhandlet med statsminister og Høyre-leder Erna Solberg, KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Guri Melby. Finanspolitikerne har vært med noen ganger.

Uenighet om alt fra kvoteflyktninger, grensehandel, bistandskutt, veisatsing og pensjoner har ført til at forhandlingene har dratt ut i tid.