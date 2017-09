Her er partitoppenes beste og verste valgkampøyeblikk

På tampen av valgkampen, før de fikk resultatet av valget, ba Aftenposten samtlige partiledere beskrive sine beste og verste valgkampøyeblikk. Svarene kom før de fikk velgernes endelige kom over hvordan det hadde gått.

Noen fortellinger er personlige og intime, mens Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) peker på det dårlige været som de verste valgkampøyeblikkene.

Jonas Gahr Støre (Ap) er ærlig på at hans verste øyeblikk kom dagen etter at en samlet presse hadde kåret ham til vinneren av åpningsdebatten i Arendalsuka.

Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

For den dagen startet med en katastrofemåling på NRK – en måling som nesten slo pusten ut av det store Ap-teamet rundt Støre.

Slik beskriver Støre sitt verste valgkampøyeblikk:

– Kontrasten mellom en vellykket partilederdebatt i Arendalsuka og neste dag med dårlige målinger. Da sa jeg til meg selv og medarbeiderne mine at dette ville bli en valgkamp i motvind. Selv i motvind kommer man seg fremover, men det krever det beste av oss, sier Støre.

Stenersen, Tor

KrF-lederen verste valgkampøyeblikket var av det ubehagelige slaget:

– Da jeg skulle besøke Sandane i starten av valgkampen, ble jeg bare dårligere og dårligere utover dagen. På besøk i en familiebarnehage endte det med at jeg måtte kaste inn håndkleet – og med oppkast, sier Hareide.

Roald, Berit / NTB scanpix

Une Aina Bastholm (MDG) har vært høygravid siste del av valgkampen og vært kvalm og svimmel.

– Jeg er gravid og har vært heldig med helsen gjennom hele valgkampen. Men det verste øyeblikket var å bli grillet av Dagsrevyen på en sjeldent dårlig dag mens jeg var kvalm og svimmel. Men jeg fikk lagt meg nedpå etterpå, og journalisten var tålmodig, sier hun.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har små barn, og det har plaget ham at han har vært så mye borte fra dem:

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Rett før en TV-debatt med Erna ringte datteren min på seks år til meg og sa: «Om du er aldri så mye borte fra meg, så er du alltid i hjertet mitt, pappa». Da felte jeg noen tårer, sier han.

Trine Skei Grandes (V) verste øyeblikk var oppdagelsen av at noen drev en svertekampanje mot partiet på Facebook.

Mens Bjørnar Moxnes’ (Rødt) verste valgkampøyeblikk var da han mente seg usaklig uthengt i VG fordi barna hans hadde gått i en privat barnehage.

Fikk du med deg valgresultatet? Slik gikk det.

Her får du hele oversikten over partitoppenes beste og verste valgkampøyeblikk:

Trine Skei Grande (V):

Det beste valgkampøyeblikket:

– Det beste og kanskje mest rørende øyeblikket var møtet med gründerfellesskapet Silicia Vestfold Technology Incubator. Her var det mange folk fra oljebransjen som hadde mistet jobben, men som nå sto klare med forretningsideer og hadde startet eller var i ferd med å starte for seg selv.

Butt, Mariam / NTB scanpix

Det verste valgkampøyeblikket:

– Det var da vi fant ut om svertekampanjene som pågikk mot oss på Facebook, og om falske brosjyrer med vår logo som ble delt ut i postkasser.

Jonas Gahr Støre (Ap):

Det beste valgkampøyeblikket:

– Stemningen i Sørlandsporten kjøpesenter med flere hundre mennesker som hørte på min siste appell lørdagen før valget. Jeg kom på scenen rett etter at musiker Askil Holm hadde skapt høy stemning og vært klar på at han også mener valget er et verdivalg som handler om hvem vi vil være.

Espedal, Jan Tomas

Det verste valgkampøyeblikket:

– Kontrasten mellom en vellykket partilederdebatt i Arendalsuka og neste dag med dårlige målinger. Da sa jeg til meg selv og medarbeiderne mine at dette ville bli en valgkamp i motvind. Selv i motvind kommer man seg fremover, men det krever det beste av oss

Knut Arild Hareide (KrF):

Det beste valgkampøyeblikket:

– En av de beste opplevelsene var å møte ansatte i det vellykkede prosjektet «13-20» i Sandvika. Dette er et samtaletilbud for ungdom som forebygger kriminalitet, radikalisering og psykiske utfordringer, og er et samarbeid mellom Kirken, politiet og Sandvika Storsenter.

Hommedal, Marit / NTB scanpix

Det verste valgkampøyeblikket:

– Da jeg skulle besøke Sandane i starten av valgkampen ble jeg bare dårligere og dårligere utover dagen. På besøk i en familiebarnehage endte det med at jeg måtte kaste inn håndkleet – og med oppkast.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Det beste valgkampøyeblikket:

– 20. august inviterte jeg alle i nabolaget, kjente og ukjente, hjem til gården min i Stange til en «Sp-festival» med musikk og mat. Nervene var på høykant. Jeg hadde aldri gjort noe slikt før, og været var elendig. Men da kvelden kom, dukket det opp over 200 stykker, og langt fra alle var «Sp-folk». Det var utrolig fint.

Det verste valgkampøyeblikket:

Rett før en viktig TV-debatt med Erna ringte datteren min på seks år til meg. Hun sa: «Om du er aldri så mye borte fra meg, så er du alltid i hjertet mitt, pappa». Da felte jeg noen tårer.

Une Aina Bastholm (MDG)

Beste:

– Folkets klimamarsj 2. september, da en rekke organisasjoner, 2500 mennesker, hvorav 270 fra Miljøpartiet De Grønne, inntok Oslos gater for å markere at klimaendringer er vår tids viktigste sak, og at de rammer urettferdig. Et fantastisk arrangement!

Bøe, Torstein / NTB scanpix

Det verste valgkampøyeblikket:

– Jeg er gravid og har vært heldig med helsen gjennom hele valgkampen. Men det verste øyeblikket var å bli grillet av Dagsrevyen på en sjeldent dårlig dag mens jeg var kvalm og svimmel. Men jeg fikk lagt meg nedpå etterpå, og journalisten var tålmodig.

Audun Lysbakken (SV):

Det beste valgkampøyeblikket:

– Vi arrangerte gatefest på min gamle barneskole på Møhlenpris i Bergen, i begynnelsen av valgkampen. Da jeg så at skolegården fylte seg opp med over 500 mennesker, skjønte jeg at det kom til å bli en veldig morsom valgkamp med mye entusiasme.

Braastad, Audun / NTB scanpix

Det verste valgkampøyeblikket:

– Det må være den dagen vi skulle ha valgkampåpning, en «tour de forskjell» gjennom hele Oslo, som skulle starte klokken åtte i Holmenkollen. Jeg hadde tatt nattoget fra Bergen med ungene, som min kone skulle hente på Oslo S. Og så fikk jeg en telefon om at hun hadde punktert. Det oppsto en liten logistikk-krise, men takket være gode hjelpere løste det seg. Jeg rakk akkurat frem til valgkampåpningen.

Bjørnar Moxnes (Rødt)

Det beste valgkampøyeblikket:

Dagen etter at jeg og Siv Jensen diskuterte deltid på Valgfri på NRK, ble jeg stoppet av en dame på gaten som takket meg for at jeg sto opp for sånne som henne og at jeg argumenterte mot nordsjøturnus for helsearbeidere. Da skjønte jeg at jeg virkelig hadde nådd ut med det jeg ville si, og det er alltid en god følelse.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Det verste valgkampøyeblikket:

Da VG laget en sak på at jeg tidligere har hatt barn i en kommersiell barnehage. Det var en ikke-sak, for Rødts kritikk av velferdsprofitørene har aldri rettet seg mot dem som arbeider der eller som har barna sine der. Dagen etter ringte VG og beklaget saken og sa den aldri burde vært på trykk, så jeg fikk på et vis rett.

(VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken bekrefter at de tok kontakt med Moxnes etter at saken var publisert. «Det var ingen faktiske feil i saken. Likevel syns vi den fremsto noe urimelig overfor Moxnes, all den tid ikke alle foreldre har mulighet til å velge om de vil ha barna i privat eller offentlig barnehage. Vi syns derfor det var rett og rimelig å ta saken bort fra vår forside på nett, og ringe Moxnes for å forklare.»

Siv Jensen (Frp):

Det beste valgkampøyeblikket:

Det har vært veldig mange gode øyeblikk, men hvis jeg må velge ett, må det bli da jeg fikk spise hjemmelaget lunsj med beboerne på Fagerborghjemmet. Det var så hyggelig å se hvordan de eldre satte pris på å få spise god mat, som lukter godt og ser god ut. Derfor vil jeg også ha kjøkkenet tilbake på sykehjemmene.

Paal Audestad

Det verste valgkampøyeblikket:

– Det har vært en god valgkamp for Frp, så det er vanskelig å peke ut det verste øyeblikket. Men været er vanskelig å styre, og jeg synes vi har hatt mye regn. Den siste aktivitet denne valgkampen ble også avsluttet med at himmelen åpnet seg, med både regn og hagl. Alle ble gjennomvåte, og vi måtte avbryte.

Erna Solberg (H):

Det beste valgkampøyeblikket:

– De beste øyeblikkene er møter med enkeltmennesker som forteller sine historier. Et som gjorde sterkt inntrykk, var Tonje som gjennom fritt behandlingsvalg får behandling ved Hurdal Recovery.

Hommedal, Marit / NTB scanpix

Det verste valgkampøyeblikket:

– Det har ikke vært kjedelige øyeblikk, så det er lite å klage på. Det må så i fall være litt mye vær. Og en ufrivillig ekstra lang tur fra Mo i Rana til Bodø pga. dårlig vær.