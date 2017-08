Krisevalg fører ikke til at Støre går av

– Har du løst billett, spurte VGs utsendte håpefullt.

Ap-lederen smilte bredere enn om han hadde fått en god meningsmåling. Han viste frem smarttelefon med elektronisk billett og vitset med at han snøt VG for et oppslag.

Avviser å gå av

I hele valginnspurten har Ap så langt fått den ene nesestyveren av meningsmålingene etter den andre. Tirsdag ble Høyre Norges største parti på meningsmålingen utført av NRK.

– Med et valgresultat i nærheten målingene de siste dagene, fortsetter du likevel som partileder?

– Det er to bokstaver i det svaret; ja, sier han.

I verste rushtiden klemte Ap-leder Jonas Gahr Støre seg på Grorudbanen på vei til Ammerud og valgkamp.

Han slår fast at Sylvi Listhaug skremmer med at innvandring kan gi svenske tilstander i Norge. Jonas Gahr Støre skal få velgere ned fra gjerdet med å mane frem hva fire nye år med Sylvi Listhaug som innvandrings- og integreringsminister vil bety for Norge.

Listhaug som stemmesanker?

Strateger i Ap er, etter det Aftenposten kjenner til, opptatt av å bruke Listhaug-effekten. De bruker den særlig langs to linjer. For det første for å vise at statsministerens autoritet er svekket. Listhaugs utspill og retorikk skaper problemer for Regjeringen, men også for å si at nok er nok. Ap må trekke en klar linje og vise at Listhaugs retorikk er uakseptabel.

I sin korte appell til partiets fotfolk på Ammerud snakket Støre om Sylvi Listhaugs reise til Stockholm, uten å nevne integreringsministeren ved navn. Derimot understreket han at årets valg er verdivalg.

Gjentar seg selv

Han gjentok frasene fra statsministerduellen tirsdag kveld. Ap-lederens resonnement er at Solberg har bidratt til å flytte grensene for hva som er greit å si i debatter, ved å slippe Fremskrittspartiet inn i regjering.

– Det har åpnet for en ordbruk som skaper splid og setter grupper opp mot hverandre. Jeg tror ikke Erna Solberg ser dette, men Norge er forandret og Høyre er forandret. Vi er blitt et kaldere og mindre raust samfunn, sa Støre.

– Mener du at Sylvi Listhaugs reise til Sverige har vært en fordel for Ap i valgkampen?

– Det er et uinteressant spørsmål. Reisen var et uttrykk for hennes ønske om splitt og hersk. Hun dro ikke dit for å lære, men for å skremme. Statsministeren lar det skje, sier Støre til Aftenposten.

– Denne type utspill som skaper motsetninger og som bygger på tvilsomt grunnlag, har vi sett gjentatte ganger de siste fire årene, slår han fast.

Tungt for KrF og Venstre

– Det må være tungt for KrF og Venstre å se seg selv i speilet. Prosjektet er at dersom flertallet består fortsetter FrP i regjering, understreker Støre, før han sammen med partiets stortingskandidater 6.-kandidat, Zaineb Al-Samarais og kandidaten på 4. plass Siri Gåsemyr Staalesen la ut på turné på Ammerud.

Siv Jensen: Veldig stolt av Listhaug

Avlyste debatt

Onsdag formiddag avlyste Listhaug et debattmøte med Aps Martin Kolberg i Spikersuppa i Oslo sentrum. Forklaringen fra departementet var dobbeltbooking.

Jonas Gahr Støre dro direkte fra valgturné i Nord-Norge til Ammerud for å banke på dører for Oslo Ap.

Groruddalen er en Ap-bastion i Oslo, men ikke alle var like begeistret for å få Ap-lederen og et haug med pressefolk på døren i middagstiden.

– Det kunne vært hyggelig at du kom innom ellers også, ikke bare i valgkampen, var meldingen fra en dame som tok imot en rose fra Ap-lederen.

Groruddalen er også et område der valgdeltagelsen er lav, derfor har Oslo Ap satset på å banke på hos 65.000 husstander på en uke.