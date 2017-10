– Hvis Støre har som utgangspunkt at Ap ikke vil samarbeide fordi det er dumt å samarbeide – da har Norge et problem

Da Ap-leder Jonas Gahr Støre i sin tale til landsstyret i september forsøkte å analysere det elendige valgresultatet varslet han et langt tøffere og mindre konstruktivt og kompromissvillig Ap fremover.

Og i dag (tirsdag) braker det løs med trontaledebatten, etter at Stortinget i går (mandag) ble høytidelig åpnet.

Tonen for de neste fire årene skal settes.

Trond Helleland frykter en presset Ap-leder, for et skadeskutt parti, kan komme til å bryte en viktig tradisjonen i norsk politikk:

– Det har vært en kjempekvalitet ved det norske samfunnet at vi har stått sammen på tvers av blokkene i de store sakene som skatt, pensjon, innvandring og asyl, utenriks- og sikkerhetspolitikk for å nevne noen områder.

Olav Olsen

– Kompromissene er rett og slett en viktig fellesverdi i det norske samfunnet. Slik har det vært i årtier. Men jeg er nå spent på hvilken vei Ap går. Signalene om en mer konfronterende og mindre samarbeidsvennlig linje er ikke gode.

– Ikke bra for Norge

Helleland håper ikke dette varsler en helt ny måte å utvikle politikk på for Ap.

– Hvis Ap forlater denne linjen vil vi få en mye spissere og mer konfliktfylt situasjon i Stortinget. Det kan bli bra for mediene, men jeg tror ikke det er bra for Norge. Jeg vil advare mot en slik utvikling.

Helleland, som har vært innvalgt på Stortinget helt siden 1997, sier han hele tiden har opplevd Ap som et styringsparti som viste ansvar enten partiet var i posisjon eller opposisjon.

Tråder til Europa

Han trekker også tråden til Europa.

– Ser vi på landene rundt oss så ser vi tegn til økende polarisering der politisk gjennomslag blir erstattet med politisk konflikt. At tilliten til det politiske systemet faller og at gode løsninger ikke finner veien til overflaten.

Han understreker at vi ikke har «europeiske tilstander» i Norge i dag.

Olav Olsen

– Men samarbeidet over blokkene i de store og viktige sakene er en verdi ved det norske samfunnet som det er lett å ta for gitt. De gode politiske prosessene som Stortinget er så kjent for er prosesser vi er tjent med å holde ved like. Vi har greid å holde en god tone i Norge. Jeg håper vi kan fortsette med det, sier Helleland.

Han sier det også påhviler Høyre å ta ansvar for at gode kompromisser kan inngås.

– Hvis vi kjører en konfronterende stil og hele tiden forsøker å presse gjennom ting «på marginalen» så vil vi få en smell tilbake.

Så du denne ? Trine Eilertsen: Galskap med lederstrid i Ap

– Men hvis man har som utgangspunkt at nå skal vi ikke samarbeide fordi det er dumt å samarbeide, da har Norge et problem. Jeg håper ikke Ap legger seg på en slik linje.

Olav Olsen

Han advarer Ap mot å trekke seg fra forsvarsforliket partiet var med på i forrige periode, slik Støre har åpnet for.

– Ap var med på et forsvarsforlik og politireform i forrige periode, men sto ikke opp for noen av dem i valgkampen. I debattene om dette møtte kun Sp opp.

– Hvis man mener at en politireform er viktig og at den følger opp anbefalingene fra Gjørv-kommisjonene (22. juli-kommisjonen), så må man også stå opp for den – og ikke distansere seg.

Konstruktiv Vedum

Han mene Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum etter valget, så langt, har vist en mer konstruktiv holdning enn Støre.

– Vedum har blant annet vært tydelig på at partiet vil inngå avtaler med Regjeringen dersom det tjener Sps politikk og landet.

Aftenposten på lederplass: Ap må være konstruktivt

– Men viser Høyre en inviterende hånd ved å foreslå at hardt kritiserte Olemic Thommessen skal fortsette som president?

– Bare SV og Sp stemte for mistillit mot Thommesen i juni. Da hadde Ap altså tillit til ham. Hva som har skjedd siden juni vet ikke jeg.

Dan P. Neegaard

– Men var det en god invitasjon til samarbeid med opposisjonen?

– President vervet har lite med politikk å gjøre. Dessuten har Støre vært tydelig etterpå at når presidenten først ble valgt så skal Ap samarbeide med ham.

Støre avviser

Støre sier Trond Helleland og Høyre vil møte et «gjenkjennelig Ap som er kritisk og konstruktiv i opposisjon».

– Vi vil som alltid bidra til god løsninger for landet. Og arbeide for størst mulig gjennomslag for vår politikk.

Støre sier han forstår at Høyre, med et svekket grunnlag i Stortinget, er urolige for om de får gjennomført politikk.

– Men det krever først og fremst en åpnere holdning fra Regjeringen selv.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Støre mener Regjeringen i forrige periode forvaltet forlikene på en lite tilfredsstillende måte.

– Det brede integreringsforliket som kunne virket samlende, ble f. eks, fulgt opp av et Frp som opptrer splittende.

– Og politireformen har gitt rekordvekst i direktoratet og lite ressurser til politidistriktene.

– Og så må Helleland forstå at vi er mot reformer som tar oss tilbake, f. eks. regionreformen som preges av svært dårlig politisk håndverk.

Han sier at på områder der Ap blir hørt og får gjennomslag så er «vi selvfølgelig åpne for å finne løsninger med Regjeringen».