KrF mot tidenes dårligste valg

Men partileder Knut Arild Hareide vil neppe trekke seg.

De første prognosene fra Valgdirektoratet ga partiet en oppslutning på 4,2 prosentpoeng, såvidt over sperregrensen.

Det gir fortsatt borgerlig flertall, men mye avhenger av hvem som havner over og under sperregrensen.

– Dette er veldig skuffende, sier nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

– Men samtidig ser det ut til at vi kan komme på vippen. Det vil i så fall gi oss en makt som vi vil utnytte, sa han.

– Men det er fortsatt tidlig på valgkvelden. Vi kan krype oppover fra disse tallene, sa Ropstad.

Hareide var ikke tilgjengelig for kommentar ved 21-tiden.

Skal evaluere senere

– Hva har dere gjort galt, Ropstad?

– Vi må ta evalueringen senere. Det er ikke tid for det i kveld, sier Ropstad

Han avviser kategorisk at det vil bli stilt spørsmål ved Knut Arild Hareide som partileder.

– Nei, det er jeg helt sikker på at det ikke vil bli. Alle sto bak strategien i valgkampen. Alle har ansvar for dette, sier Ropstad.

Jubelen sto i taket på KrFs valgvake på Ballroom i Oslo sentrum da NRKs prognose kl. 21 viste borgerlig flertall. Men noen sekunder senere, da den samme prognosen viste et KrF omtrent akkurat på sperregrensen, ble det plutselig helt stille.

Regjeringen fortsetter trolig – uten samarbeidsavtale

Om dette blir resultatet, så kan KrF havne på, eller rett over, den magiske sperregrensen som gir utjevningsmandater.

Prognosene ved 21-tiden ga KrF åtte stortingsrepresentanter, mot 10 i perioden 2013–2017.

Det meste peker derfor mot at Høyre/Frp-regjeringen fortsetter, men da som en mindretallsregjering. Den blåblå regjeringen vil ikke lenger ha en samarbeidsavtale med KrF og Venstre.

Om denne prognosen slår til, får KrF sitt svakeste resultat i stortingsvalg etter krigen. Den forrige bunnoteringen var 5,5 prosents oppslutning i 2009.

Valgkamp i motvind

KrF og Hareide har ført en valgkamp i motvind.

Siden sommerferien har partiet på meningsmålingene stort sett ligget under stortingsvalget i 2013.

Mens Hareide i 2015 ble kåret til valgkampens vinner, så har mange vendt tommelen ned for Hareides valgkamp denne gangen.

Anne Gjertsen

Kommunikasjonsekspert Roger Sandum, som i mange år var rådgiver for SV-leder Kristin Halvorsen, peker på KrF som valgkampens taper.

– KrF har vært høyst uklare på spørsmål om regjeringskonstellasjon og har slitt med sin del av ansvaret for at Frp er i regjering. Hareide har fremstått som usikker i debattene og har ikke klart å ta eierskap til viktige verdisaker, sier Sandum til NTB.

Hareide: – Ikke lyktes godt nok

I et intervju med NTB på selve valgdagen erkjente KrF-lederen at han ikke har lykkes godt nok med å få oppmerksomhet om KrFs saker i valgkampen.

– Vi opplever vel at meningsmålingene og det du kan kalle spillet i politikken er blitt overskyggende, og ingen saker virkelig har satt sitt preg på valgkampen, sa Hareide til NTB.

KrF-landsmøtet vedtok at KrF skulle gå til valg på blågrønn regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre og med Erna Solberg som statsminister. Og at partiet «mest sannsynlig» gikk i opposisjon hvis plan A mislyktes.

Mange tolket det som at KrF var åpen for å støtte en Støre-ledet regjering hvis Erna Solberg ikke vraker Frp til fordel for et regjeringssamarbeid med KrF og Venstre.

Fakta: Fakta om KrF Kristendemokratisk sentrumsparti Stiftet 1933 (Hordaland), 1945 (nasjonalt). Partileder: Knut Arild Hareide Partiet har i dag ti stortingsrepresentanter Oppslutning siste stortingsvalg (2013): 5,6 prosent Oppslutning siste fylkestingsvalg (2015): 5,6 prosent Oppslutning siste kommunevalg (2015): 5,4 prosent Beste stortingsvalg: 13,7 prosent (1997) Dårligste stortingsvalg siden 1945: 5,5 prosent (2009)

I sluttfasen av valgkampen gikk derfor Hareide ut og presiserte partiets standpunkt: Hvis Plan A – en blågrønn regjering – ryker, så vil KrF likevel peke Erna Solberg som statsminister, selv for en regjering kun bestående av Høyre og Frp.

– Vi kan ikke sette inn Støre som statsminister når vi har et landsmøtevedtak som klart peker på Erna Solberg som vår foretrukne statsminister, sier Hareide.

Hareide går neppe av

I et intervju med Aftenposten siste uke sa Hareide at han ikke har tenkt å trekke seg hvis KrF gjør et dårlig valg.

– Dersom KrF gjør et dårlig valg, for eksempel havner under sperregrensen, kommer du da til å trekke deg, spurte Aftenposten.

Hareide tok en lang pause:

– Om vi gjør et meget dårlig valg, så vil det være mer aktuelt for meg å be om fornyet tillit enn å trekke meg, svarte han.