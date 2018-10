Lysbakken vil ikke si om han støtter en regjering SV ikke er med i

Tirsdag leste Kong Harald trontalen foran en nasjonalforsamling pyntet til høytidelighet, med det diplomatiske korps og Norges offisielle makt til stede. Men under overflaten ulmer det: I slutten av november kan Solberg-regjeringen bli felt når statsbudsjettet skal behandles, men hva slags regjering som eventuelt kommer i stedet er uvisst. Alle sier det er langt frem til en avklaring.

Bakgrunnen for den dramatiske situasjonen som nå er under oppseiling i norsk rikspolitikk, er Krf-partileder Knut Arild Hareide fredag anbefalte at KrF vender seg til Ap og Sp for å danne en regjering.

En slik regjering må få støtte fra SV for å få flertall, men det blir på utsiden av et regjeringssamarbeid. For KrF er avstanden til SV for stor til å sitte i regjering med dem, var Hareides signal i talen til landsstyret.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum betegner det som skjer i KrF som «litt uvanlig», men sier det er viktig å ha respekt for prosessen.

SP: Ingenting er gitt

– Hvis de sier at de ønsker et skifte, må vi forhandle. Så ingenting er gitt. Her er løsningen og politikken det avgjørende, sier Sp-lederen til TV 2.

FrP har hatt betydelig suksess med sin strategi: Å være tydelige på at partiet bare støtter en regjering det er med i.

Trine Eilertsen om Hareide: Vil felle Erna – kan felle seg selv

Internt i KrF er SVs rolle opp mot en mindretallsregjering av Ap, KrF og Sp et hett tema. I KrF er det mange som frykter hva SV kan presse en slik regjering til, når partiet er på vippen.

Vil prate med KrF

SV-leder Audun Lysbakken er litt overrasket over KrF-lederens utelukkelse av SV:

– Jeg ser at KrF i utgangspunktet ikke vil forhandle med oss. Jeg synes at dersom det oppstår et nytt flertall i norsk politikk bør vi snakke sammen. Det burde være politikken, ikke navnet på partiet som avgjør om en kan samarbeide. Vi kommer til å ta ansvar i en slik situasjon. Det betyr å sørge for at Solberg-regjeringen blir kastet. Vi vil ha Høyre og Frp ut av regjeringskontorene, noe vi vil bidra til uansett, sier han.

Splitte de rødgrønne?

SV-lederen og en rekke andre topper i Ap og Sp understreker at det er langt frem til eventuelle forhandlinger om en regjeringsplattform. Først skal KrFs ekstraordinære landsmøte avgjøre partiets retningsvalg – noe som skal skje 2. november.

Aftenpodden med ekstrautgave: Om KrF, Hareide og mulig regjeringskrise

AUF-leder Mani Hussaini har alt understreket at det rødgrønne samarbeidet med SV, SP og Ap ligger deres hjerte nærmest. I Ap har holdningen til KrF myknet, noe som understrekes av uttalelser fra blant annet Fellesforbundets Jørn Eggum. Bakgrunnen er at Hareide bidro til flertall for å begrense innleid arbeidskraft, en viktig sak for fagforbundene.

Peker på Jonas

Lysbakken vil ikke svare konkret på om hvordan SV vil forholde seg til et nytt regjeringsalternativ der de ikke er invitert inn i varmen.

– Er du sikker på at Ap vil holde seg til det rødgrønne alternativet?

– Vi har hele tiden pekt på Jonas Gahr Støre som statsministerkandidat. Vi har en klar forventning om at dersom han danner regjering vil han forhandle med SV. Det er naturlig, svarer Lysbakken.

– Betyr det at dere kan støtte en regjering uten at dere er med i den?

– Vi vil, uten betingelser, stemme for å felle den regjeringen som sitter nå. Så er villig til å forhandle med andre partier. Forhandlingene avgjør om vi blir med i en regjering eller ikke. Så har KrF sagt at de ikke vil det, men vi får ta en ting ad gangen. Det viktigste å si i dag er at dersom det er en mulighet til å felle denne regjeringen, så skal vi gjøre det, sier Lysbakken.

– Men sier du nå i realiteten at dere kan støtte en regjering dere ikke er med i?

– Nei, jeg sier jeg ikke det. Jeg sier bare at vi er villig til å forhandle og så får vi ta det derfra, sier Lysbakken.