Torsdag kveld møtes KrF-leder Knut Arild Hareide og andre nestleder Kjell Ingolf Ropstad til den første av mange dueller foran partiets historiske regjeringsvalg 2. november.

77 av partiets ordførere og lokallagsledere Aust-i og Vest-Agder vil være til sted i Frikirken for å høre partitoppene forklare hvorfor de konkluderer stikk motsatt i spørsmålet om hvilken regjering partiet bør gå inn.

2. november skal partiets landsstyre samles for å avgjøre om partiet fortsatt skal støtte eller delta i en regjering med Høyre, Frp og Venstre, eller satse på et politisk samarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, noe som kan felle Solberg-regjeringen. Hareide vil gå mot venstre, mens KrFs to nestledere ser mot høyre.

Vennesla og Agder-fylkene er en av KrFs mest solide bastioner.

– Jeg mener det viktig for KrF å velge side nå. Hvis vi hadde fungert i vippeposisjon, og fått nye velgere, hadde vi ikke vært i denne posisjonen nå, sier Larsen.

KrF fikk 29,6 prosent oppslutning sist og ble største parti i industrikommunen. Larsen og KrF styrer i samarbeid med Arbeiderpartiet, som har varaordføreren.

Fakta: KrFs vei til linjeskifte 25. september: Knut Arild Hareide presenterte sin bok der han argumenterer for samarbeid med Ap, men trekker ikke konklusjon. 28. september: Landsstyremøte i KrF. Hareide sier i sin tale at KrF skal søke samarbeid med Sp og Ap i en regjering, men uten SV. 4. oktober innleder partileder Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad en turne i lokallagene der de presenterer hvert sitt syn på hvilke regjeringsalternativ KrF skal velge. Det arrangeres en rekke slike møter rundt i landet. 8. oktober legger Regjeringen frem statsbudsjettet. 20. og 27. oktober samles fylkeslagene til ekstraordinære årsmøter for å velge 193 utsendinger til KrFs landsmøte som skal avgjøre saken. Et stort spørsmål er om fylkeslagene vil binde utsendingene. 2. november samles KrFs landsmøte på Gardermoen der de skal avgjøre om partiet skal ta steget over til venstresiden, søke seg inn i Solberg-regjeringen eller forbli et uavhengig opposisjonsparti i Stortinget. Avstemningen vil være skriftlig. Velger KrF Ap og Sp vil det starte forhandlinger om politisk plattform og statsbudsjettet. 27. november skal det etter planen være finansdebatt i Stortinget, det vil være tidspunktet for at Solberg-regjeringen eventuelt blir felt på budsjettet.

Les også: Ropstad tror ikke folk har behov for regjeringsskifte

– Støre-regjering lite slagkraftig

– Historisk har Ap stått sterkt i Vennesla, og samarbeidet med Ap fungerer veldig bra med KrF her. Jeg synes ikke det er noe galt i at Knut Arild Hareid ber partiet vurdere samarbeid med venstresiden. Men en regjering av Ap, Sp og KrF er fortsatt i mindretall, og virker lite slagkraftig, sier han.

Larsen mener en Støre-regjering vil være avhengig av både SV, MDG og Rødt. Han lander derfor på å gå inn i Solberg-regjeringen.

– Det blir ikke noe å hente fra høyresiden hvis KrF velter Solberg-regjeringen. I dette tilfellet er det derfor viktig at vi bidrar til en flertallsregjering, mener Larsen, og sier «det ville vært en helt annen sak hvis Ap, Sp og KrF hadde utgjort et flertall».

Se Fædrelandsvennens debatt mellom de to nestlederne torsdag:

Begge regjeringsalternativ har tilhengere i partiets kommunegruppe på åtte personer.

– Vi har ikke hatt noen stemmegivning. Men slik jeg tolker det, mener flertallet at vi bør gå inn i dagens regjering. Alle er glade i partiet sitt. Men det som har skjedd det siste året, med KrF på vippen i spørsmål om Olemic Thommessen og om Sylvi Listhaug må gå, har satt partiet i en skvis.

Les også: Hareide ønsker venstrevri

– Veldig mange medlemmer ønsker borgerlig regjering

– Vi skulle heller ha profilert oss på politiske saker, sier Larsen.

– Hva tror du KrF-medlemmene på Sørlandet ønsker?

– Jeg registrerer at i KrF på Sørlandet er det veldig mange som ønsker en borgerlig regjering, sier han.

Likevel betegner han venndølene som typisk sosialdemokratiske av grunnholdning.

– Her er det arbeidertradisjoner så det holder, forteller han.

At ordfører Larsen lokalt styrer Vennesla i samarbeid med Ap, men sentralt ønsker at KrF skal gå regjering med Høyre og Frp, ser han ikke som noe problem. Det er norsk lokaldemokrati i praksis, mener han.

Espedal, Jan Tomas

– Jeg ser pragmatisk på det. På kommuneplan betyr dette veldig lite. Vi kommer fortsatt til å ha et godt forhold til Ap her, sier han.

– Kan regjeringsstriden bli «endedagen» for KrF?

– Vi har alvorlige pusteproblemer allerede. Det er den erkjennelsen som gjør at vi må ut av den posisjonen vi befinner oss i, svarer han.

Ordføreren mener at det uansett påhviler hele partiledelsen et felles ansvar for at partiet kommer ut med et resultat som ikke «splitter KrF».

– Er det mulig?

– Ja, Hareide har sagt at han ønsker å vurdere et regjeringssamarbeid til venstre.

– Kan han fortsette som partileder hvis han taper på landsmøtet?

– Jeg mener han kan fortsette. Han har bedt oss vurdere begge sider. Hvis han taper, kan han si: OK, det var et forsøk verdt. Han er fortsatt en ihuga KrF-er, sier Larsen, som synes det er «artig å være vert for rikspolitikken» en kveld.