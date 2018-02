Det var en meget ordknapp stortingspresident Olemic Thommessen som litt før klokken 8.30 gikk fra sitt kontor til møtet med Stortingets presidentskap, partienes parlamentariske ledere og finanskomiteens medlemmer, et forum som veteraner aldri har hørt om tidligere, samlet seg i 5. etasje i den såkalte kinosalen.

Møtet og dagen i dag betegnes som skjebnedag for stortingspresidenten som i fjor høst ble gjenvalgt en historisk liten margin.

– Er du godt forberedt?

– Ja, svarte presidenten før han hastet videre til møtet.

Stortingspresident Olemic Thommessen har varslet et møte med pressen klokken 09.45, kort tid før Stortingets muntlige spørretime starter klokken 10.00. Der får stortingspolitikerne i dag muligheten til å stille spørsmål til finansminister Siv Jensen.

Olav Olsen

Hva har skjedd – hvem visste?

På dagsordenen på møtet i morgentimene står en kritisk gjennomgang av hva som har skjedd i de ulike stadiene frem til den siste byggesprekken på 500 millioner kroner som ble offentliggjort 15. februar.

Presidentskapet har på forhånd samlet seg om en tidslinje som viser når administrasjon og presidentskapet ble informert om de ulike sprekkene.

Fakta: Fakta om byggesaken Stortingets byggeprosjekt omfatter blant annet rehabilitering av nabogården til Stortinget, ny innkjøringstunnel og et nytt vare- og postmottak. Planene ble lagt fram i 2011, og byggearbeidene startet i 2014. * For tre år siden var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder. Året etter, i 2016, ble anslaget økt til 1,8 milliarder. Torsdag ble det kjent at den anslåtte sluttsummen hadde steget med ytterligere 500 millioner til rundt 2,3 milliarder kroner. * At Stortinget selv valgte å være byggherre framfor å benytte Statsbygg er i ettertid blitt kritisert fra flere hold. Selv har Stortinget valgt å stevne Multiconsult for Oslo tingrett. Rådgivningsselskapet anklages for omfattende mislighold som har påført byggeprosjektet ekstrakostnader, noe selskapet avviser. * Et samlet Storting kritiserte før sommeren i fjor presidentskapet for håndteringen byggesaken og de mange store overskridelsene. I løpet av perioden kom det også skarp kritikk fra Riksrevisjonen og kontrollkomiteen, og det ble også rettet et mistillitsforslag mot stortingspresident Olemic Thommessen (H). * Da den siste kostnadsoverskridelsen ble kjent torsdag 15. februar, valgte stortingsdirektør Ida Børresen å gå av.

Tillit til Thommessen?

Det underliggende spørsmålet alle stiller seg, er hvorvidt tilliten til stortingspresident Olemic Thommessen styrkes eller svekkes ytterligere av presentasjonen, og eventuelt ender med at han må gå.

– Det er opp til Høyres leder, statsminister Erna Solberg, å avgjøre Olemic Thommessens skjebne, sier leder i Sp, Trygve Slagsvold Vedum da han kom til Stortinget i morgentimene.

Olav Olsen

Han viste til at Sp uttrykte mistillit til Thommessen i fjor vår og stemte imot ham i høst. Men at det er stortingsflertallets ansvar, Høyre, Frp, Venstre og KrF om han skal fortsette.

Det kreves underskrifter fra 34 representanter for å få et nyvalg av president. Sp, SV, Miljøpartiet og Rødt har 32 mandater. Men signalene fra Sp er at de ikke vil ha et nyvalg uten at det blir et flertall for en annen kandidat.

Samtidig har ulike partier sagt at de vil vurdere dette som kommer frem på dagens møte før de endelig avgjør om de har tillit til ham. Thommessen er den eneste fra det gamle presidentskapet som ble gjenvalgt. Det skjedde etter at et samlet Storting og Riksrevisjonen kom med sterk kritikk for håndteringen av byggeskandalen.

Olav Olsen

Økt press

Presset har økt mot Thommessen i takt med de siste overskridelsene. Men det siste døgnet har det kommet flere signaler om at i alle fall hans kolleger i presidentskapet «frikjenner» ham:

Først stilte visepresidentene Magne Rommetveit (Ap) og Morten Wold (Frp) seg bak Thommessens beskrivelse av hvem som har fått vite hva, og ikke minst at presidentskapet ikke har vært godt nok informert om.

Olav Olsen

Børresen «frikjenner» Thommessen

Så ble det kjent gjennom Aftenposten tirsdag at Stortingets tidligere direktør Ida Børresen har sendt en oppsiktsvekkende e-post til presidentskapet:

«Jeg ser at det i media er gjort et poeng ut av at jeg i pressemeldingen etter min avgang torsdag 15. februar – og vel også i noen av intervjuene jeg gjorde umiddelbart etter min avgang – ga inntrykk av at jeg hadde gitt Stortingets presidentskap informasjon om den økonomiske stillingen byggeprosjektet som ikke fremgikk av stortingspresidentens redegjørelse i Stortinget like før jul. Jeg beklager at jeg har bidratt til denne uklarheten, og jeg ser nå at mine uttalelser om dette var upresise».

Dette bidrar til at presset mot Thommessen etter alt å dømme har avtatt noe, men da altså fra et historisk høyt nivå.

Foreslår kutt

Kvelden før skjebnemøtet sendte Thommessen ut et forslag til hvordan ekstrakostnadene kan dekkes inn:

– Jeg er enig med dem som mener at Stortinget selv må dekke deler av kostnadssprekken over eget budsjett. Derfor vil jeg i morgen tidlig foreslå for presidentskapet og finanskomiteen at det innføres ansettelsesstopp i Stortingets administrasjon og at alle nye bygge- og oppussingsprosjekt legges på is, sa Thommessen i pressemeldingen, som ble sendt ut sent tirsdag kveld.

