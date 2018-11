– Jeg tror det er mange som kjenner på mange forskjellige følelser, og på en skuffelse, men ikke nødvendigvis en enorm glede, sa nestleder Kjell Ingolf Ropstad da seieren var et faktum fredag ettermiddag.

Et enslig, høyt jubelrop ble fort hysjet ned i den ellers dørgende stille landsmøtesalen da resultatet ble lest opp.

Ved siden av Ropstad sto partileder Knut Arild Hareide og kjempet mot gråten. Med 98 mot 90 stemmer valgte KrF å starte regjeringsforhandlinger med Høyre, Venstre og Frp. Hareides drøm om en sentrum-venstre-regjering brast.

Før avstemningen gjorde Hareide det klart at han vil gå av som partileder når en fremforhandlet regjeringsplattform er klar. Ropstad seiler opp som en klar favoritt til å ta over kapteinsbåndet når Hareide ikke lenger skal lede laget.

Hvem er han egentlig?

Stein Bjørge

– Fikk partiledlemsskap i dåpsgave

– Jeg er født inn i partiet og fikk nærmest medlemskapet i dåpsgave, sa nestleder Kjell Ingolf Ropstad i sin tale til landsmøtet.

33-åringen fra Evje i Aust-Agder er sønn av Bjørn Alfred Ropstad, som nå er ordfører i Evje og Hornes kommune. Ropstad junior ble valgt inn i kommunestyret allerede som 18-åring.

Som 20-åring var han den yngste representanten for KrF på Stortinget noensinne, da han satt som vara. Han var leder i KrFU fra 2007 til 2010, og fra 2009 har han hatt fast plass på Stortinget fra Aust-Agder.

Her har han sittet i arbeids- og sosialkomiteen, energi- og miljøkomiteen og justiskomiteen, før han inntok finanskomiteen som KrFs finanspolitiske talsmann da Hans Olav Syversen røk ut av Stortinget etter valget i 2017.

Han har en datter på to år, er på fritiden entusiastisk elgjeger. Etter at han flyttet til Oslo var han lenge ivrig fotballspiller på Oldenborg, som har kristen formålsparagraf.

Ingen angst for Frp

Hareides klare råd om å gå i regjering med Ap og Sp slo ned som en bombe etter KrFs landsstyremøte 28. september. Så kom nok en overraskelse: Begge nestlederne var uenige med kursen partilederen hadde staket ut.

– Vi har fått fem år med solid gjennomslag, så jeg tenker det er naturlig å søke samarbeid der først, sa Kjell Ingolf Ropstad.

I den drøye måneden de tre nestlederne har reist rundt i landet for å argumentere for sine syn overfor fylkesårsmøtene i partiet, har Ropstad trådt frem som en klar leder for fløyen som ønsker å ta KrF inn i Solberg-regjeringen.

Han mener partiet har fått betydelige gjennomslag i årene som samarbeidsparti med Solberg-regjeringen, og mener partiet bryter med løftene det ga før valget om det feller Solberg som statsminister. Han minnet om at dagens Frp statsråder ikke er «spesielt krevende».

– De tar ikke fra meg nattesøvnen. Jeg har ingen berøringsangst overfor FrP. Jeg er trygg på de verdiene og politikken vi står for og klar til å ta politiske oppgjør med FrP, sa nestleder Ropstad.

Løsningsorientert spiller

Han ble beskyldt for slett spill da han midt i kampens hete «utfordret» Erna Solberg på om Regjeringen var villig til å gjøre endringer i abortloven – og fikk positivt svar bare timer etter. I etterkant viste det seg at Ropstad hadde hatt kontakt med Høyres kommunikasjonsfolk om utspillet.

Av sine forhandlingsmotstandere i finanskomiteen blir Ropstad beskrevet som både konstruktiv og krevende.

– Kjell Ingolf er en lyttende, åpen person det er lett å få tillit til. Som forhandler er han konstruktiv, løsningsorientert og krevende. En som ivaretar KrF sine interesser i forhandlingsrommet på fremragende vis, sier Venstres Terje Breivik.

– Min erfaring med Kjell Ingolf er at han er en særdeles løsningsorientert og kunnskapsrik politiker. i tillegg har han godt humør og gjør det trivelig å samarbeide med ham, sier Helge André Njåstad i Frp.

Stein Bjørge

Rossavik: En nedgradering

Aftenpostens kommentator, Frank Rossavik, mener Ropstad ved lederroret vil innebære en nedgradering fra Hareide.

– Kjell Ingolf Ropstad er ingen Knut Arild Hareide. Nestlederens karisma – eller snarere mangel på en slik – minner mer om KrFs forrige leder, Dagfinn Høybråten. Det er vanskelig å se for seg Ropstad briljere i TV-debatter eller å nå frem til marginale velgergrupper på andre måter, sier han.

Redaktør i den kristne avisen Dagen, Vebjørn Selbekk, mener Ropstad er kvalifisert til større oppgaver.

– Han holdt en offensiv og retorisk sterk tale. Jeg tror det er helt åpenbart at Ropstad er en klar kandidat til å bli partiets neste leder dersom det blir aktuelt, sier han til NRK.

«Smigret» og klar ti å ta ansvar

Ropstad selv sier han er «smigret» over å bli trukket frem som aktuell lederkandidat.

På spørsmål om han er klar til å overta stafettpinnen fra Hareide, sier han:

– Både jeg og Olaug er i alle fall klare til å lede forhandlinger og samtaler med Solberg-regjeringen. Så har ikke Knut Arild Hareide varslet at han vil gå av i kveld. Det må gjøres forhandlinger først, også må vi se om det foreligger en regjeringsplattform, sier han.

– Men da er du klar?

– Da vil partiets organer med valgkomiteen begynne å jobbe, også vil jeg gi svar til de, sier han.

Han legger til at han som nestleder «alltid må være forberedt på å ta ansvar».

Nestlederen sier han er lei seg for at Hareide har bestemt seg for at han ikke vil lede partiet videre.

– Kjære Knut Arild, du er partilederen våres. Jeg er utrolig stolt av deg. Du er Norges modigste politiker, sa han.