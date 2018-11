– Det er ikke rett for partiet om jeg leder videre dersom landsmøtet velger en annen kurs enn den jeg så tydelig anbefalte, sa KrF-leder Knut Arild Hareide i sitt livs viktigste tale på partiets skjebnelandsmøte.

En drøy måned har gått siden Hareide anbefalte sitt parti å søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp. I dag stemmer KrFs landsmøte over om det vil følge ham, gå inn i Solberg-regjeringen, eller forbli i opposisjon.

Hareide har på forhånd varslet sentralstyret om at han kommer til å trekke seg dersom partiet stemmer for å gå i regjering med Høyre, Venstre og Frp.

Før talen var det knyttet stor spenning til om partilederen ville legge stillingen sin i potten før landsmøtet tar stilling til retningsvalget. Det gjorde han.

– Kan ikke fortsette som kaptein

– Mange har krevd en klargjøring fra meg om lederspørsmålet. Jeg har derfor kommet frem til at det mest ryddige er å gjøre dette klart for dere alle, og kjenner ansvar for å rydde vekk all tvil etter spekulasjoner i media, sa Hareide.

– Det er ikke rett for partiet om jeg leder videre dersom landsmøtet velger en annen kurs enn den jeg så tydelig anbefalte, la han til.

Nestlederne mente på forhånd at det var uaktuelt at Hareide skulle true med å gå av før partiet har gjennomført den viktige avstemningen. Kommentator i Aftenposten, Frank Rossavik, mener likevel utspillet var ventet.

– Jeg så på salen da han lot ordene falle, og det virket ikke som om de vakte sterke følelser. Men det er klart, uten dette ultimatumet ville partilederen være sjanseløs i dag. Han spiller de kortene han har, sier Rossavik.

Knut Arild Hareides side ligger ligger ni delegater bak «blå» side. Hareides side må dermed «snu» minst fem delegater for å vinne.

Hareide har flere ganger de siste dagene sagt at han ikke har gitt opp kampen. Etter at Østfold hadde valgt delegater, var det klart at de «blå» delegatene var i klart flertall.

– Selv om det nå ser ut til at jeg taper, har jeg ikke gitt opp, sa KrF-leder Knut Arild Hareide til Aftenposten etter møtet.

Hareide må lokke til seg fem blå delegater for å vinne frem. Lite tyder på at det vil skje.

Stein Bjørge

Trenger vekst

– Mitt råd var å undersøke muligheten for regjeringssamarbeid med Sp og Ap. Jeg kom til den konklusjonen etter en prosess med både tvil og tro, sa Hareide.

Han argumenterte med at partiet trenger mer slagkraft for å få gjennomslag for sakene sine, og viste til at partiet ved valget i fjor kun var 5000 stemmer over sperregrensen.

– Satser vi på å holde stillingen i bare en del av landet, taper vi. Derfor er hele landet viktig for KrF. Derfor må noe skje. Og de siste ukene har noe skjedd, sier han.

Han viser til at partiet i den siste drøye måneden har fått 2600 nye medlemmer, og at mange av disse oppgir at de kommer til fordi de «liker de nye signalene». Han viser også til at partiet har steget på flere av meningsmålingene i det siste.

Advarte mot utsettelse

Han advarte partiet sterkt mot å gå for parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvans forslag om å forbli i opposisjon.

– Er det noen som tror det blir enklere å avgjøre hvem vi skal i regjering med om ett år, om to år eller rett foran stortingsvalget? spurte han.

– Vi må gjøre et valg for å overleve. Jeg mener det er i et sentrum-venstre-samarbeid vårt potensial er størst, sa han videre.

Hareide understreket i talen at KrF har mer til felles med Ap og Sp enn H og KrF i på alle de sentrale politikkområdene for partiet: Både i distriktspolitikken, klimaspørsmål, bistand, alkohol, sosialpolitikken, synet på søndagsåpne butikker og i skattepolitikken står partiet nærmere venstresiden, sa han.

Vil aldri gå med på å fjerne K-en

Han pekte på at Regjeringen har gitt 20 milliarder kroner i skattelette.

– Når så mye går til skattekutt, sier det seg selv at det blir mindre igjen til det som er viktigst, som økt barnetrygd, sier han.

Partilederen sa han ser at flere advarer mot at kristne verdier blir gjemt bort i en sentrum-venstre -regjering, og viste blant annet til Aps ønske om å fjerne K-en for «kristendom» i KRLE-faget.

– Men tror noen det vil skje med KrF i regjering? Nei, ingen i denne salen tror det. Ingen her vil ønske å være med i en sånn regjering. Og jeg vil aldri gå med på det, sa Hareide.