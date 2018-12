Aftenposten har tidligere omtalt hvordan Stortingets fire største partier nekter å praktisere samme grad av åpenhet rundt egen bruk av fellesskapets penger som det de krever fra eksempelvis Norges idrettsforbund og offentlig forvaltning.

Hemmeligholdet har ført til sterke reaksjoner, blant annet fra MDG. Partiet varslet for én uke siden at de vil be Stortinget utarbeide nye retningslinjer med krav om partigruppenes pengebruk skal være underlagt samme krav til økonomisk åpenhet som «annen bruk av offentlige midler».

Les også: Stortingspartiene skal stemme over om de vil åpne opp om egen pengebruk

Full gjennomgang av regelverket

Etter MDGs forslag, varslet stortingspresidenten at presidentskapet på Stortinget, som er ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av Stortingets arbeid, vil ta en full gjennomgang av regelverket for støtten til Stortingets partigrupper.

Fakta: Dette er saken Aftenposten omtalte onsdag 14. november hvordan Stortingets partigrupper de siste fem årene har fått overført 862 millioner kroner fra statsbudsjettet. Dette er offentlige penger som partiene kan bruke nokså fritt, men det kreves at pengene skal gå til «stortingsrelatert arbeid». Fire av ni partier nekter å gi innsyn i detaljerte oversikter som viser hvordan pengene er brukt. MDG, SV, Rødt og KrF valgte å gi innsyn da Aftenposten spurte første gang, i slutten av oktober. 22. november snudde Venstre og ga også innsyn. Høyre, Frp, Arbeiderpartiet og Senterpartiet nekter fortsatt offentligheten innsyn i regnskapsdetaljer som viser hvordan de bruker offentlige midler. De fire partiene velger dermed å utvise mindre åpenhet enn kravene Stortinget stiller til offentlig sektor om innsyn i bruk av offentlige midler. Aftenposten har blant annet bedt om detaljert innsyn i følgende regnskapsposter: «Reiser andre»

«Kurs/seminar/kompetansehevingstiltak»

«Møter (herunder representasjon)»

«Andre arrangementer»

«Gaver»

«Telekostnader»

«Velferdsutgifter»

«Representanter reiser utenlands»

«Representanter reiser innenlands» Partigruppene består av både folkevalgte representanter og ansatte.

De siste fem årene har Stortinget bevilget 862 millioner kroner til sine egne partigrupper over statsbudsjettet.

«Vi er tilfreds med at presidentskapet skal foreta en full gjennomgang av støtten til partigruppene. Vi avventer nå denne gjennomgangen», skriver Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen i en SMS.

Hansen er også første visepresident i Stortingets presidentskap.

«Ikke tatt stilling»

Høyres stortingsgruppe opplyser at de støtter presidentskapets gjennomgang, men at de foreløpig ikke har avgjort om de vil støtte MDGs krav om mer åpenhet om partigruppenes pengebruk.

«Høyre har enda ikke tatt stilling til MDGs forslag som mest sannsynlig ikke behandles før over jul», skriver Høyres pressesjef Peder Egseth i en SMS.

Det har heller ikke FrP, opplyser rådgiver Andreas Jacobsen i partiets stortingsgruppe.

Senterpartiets kommunikasjonsleder Lars Vangen opplyser at de foreløpig ikke har tatt stilling til MDGs forslag, og at de vil komme tilbake til dette under den formelle saksbehandlingen i Stortinget.