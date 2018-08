Per Sandberg (Frp) ble mandag gitt avskjed i nåde som fiskeriminister. Harald Tom Nesvik overtok samtidig statsrådsposten i et ekstraordinært statsråd mandag.

Kort tid senere gikk Sandberg også av som nestleder i Frp, noe partileder Siv Jensen i en pressemelding kaller «klokt».

Solberg: En riktig beslutning å gå av

– Per har selv bedt om å få gå av, og jeg mener det er en riktig beslutning, sa Erna Solberg på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Solberg har hatt flere samtaler med Sandberg den siste tiden og sier at han har stått i en krevende situasjon.

Hun sa samtidig at Sandberg ikke har fulgt sikkerhetsrutinene ved reise og heller ikke utvist riktig skjønn ved slike reiser. Statsministeren viste til at Sandberg blant annet hadde med sin tjenestetelefon til Kina.

– Sikre systemer og god sikkerhetskultur er viktig hver dag, sa Solberg.

Statsministeren sa at departementene er bevisst sitt ansvar for sikkerhetsrutiner ved reiser, men hun har nå bedt om en gjennomgang av rutinene.

Fikk Sandberg-varsel 8. juni

Søndag skrev Adresseavisen at ulike sikkerhetsaspekter vedrørende familien Sandberg vært tema ved Statsministerens kontor (SMK) siden månedsskiftet mai – juni.

Kilder sier til Adresseavisen at Sandberg ble tema ved SMK da Per Sandbergs fraseparerte kone, statssekretær Line Miriam Sandberg i Helsedepartementet, leverte en såkalt bekymringsmelding om at «fremmede makter» hadde flyttet inn hos statsråd Per Sandberg – etter at han innledet et forhold til norsk-iranske Bahareh Letnes.

Stein Bjørge,

Mandag bekreftet Solberg at Statsministerens kontor (SMK) ble gjort kjent med påstander om Per Sandberg 8. juni. De innhentet da både sikkerhetsmessige og personalmessig opplysninger, ifølge Solberg.

Hun ønsket ikke å utdype hvem informasjonen kom fra eller hvordan SMK vurderte den.

– Nye opplysninger

– Da du uttrykte full tillit til Sandberg, hvor mye av dette visste du da?

– Vi har gjort personalmessige og sikkerhetsmessige vurderinger hele tiden, basert på de opplysningene vi har hatt. Og vi har hatt gode samtaler.

– Dette er en sak der det er kommet nye opplysninger etter hvert, som var ikke var kjent, sa Solberg.

Hun sa at hun først fikk informasjon om to brudd på regelverket, men at saken «utviklet seg» etter at de hadde gått «grundig igjennom mange forhold».

Solberg viste til svarene Regjeringen har gitt til Stortinget og mener den gjennomgangen viser at de har gjort «gode vurderinger» basert på departementenes ulike behov.

– Jeg er stolt av arbeidet vi gjør på sikkerhet, sier Solberg.

Stein Bjørge

Per Sandberg: Vemodig og trist

Per Sandberg sa at de to og et halvt siste årene har vært de mest givende i hans karriere. Han kalte sin egen avgang for «vemodig» og «trist».

– Det har vært en fantastisk tid. Noen ganger må man dele kortene ut på nytt. Jeg tror faktisk at jeg kan bidra like sterkt til å prioritere og utvikle fiskeri- og havbruksnæringen utenfor, som innenfor regjering, sa Sandberg.

– Jeg er selvfølgelig trist, men ser utrolig mange muligheter, sier Sandberg.

Stein Bjørge

Siv Jensen: Forstår reaksjonene

– Per Sandbergs reise til Iran har skapt mange reaksjoner i partiet og samfunnet. Det mener jeg er forståelig. FrPs posisjon overfor Iran er og skal være meget tydelig, sier Frps partileder Siv Jensen.

– Per har vært viktig for FrP og regjeringen gjennom mange år. Han har gjort en formidabel innsats for partiet over mange år, og det blir et stort rom å fylle. Jeg mener likevel det er klokt at Per nå velger å gå av, sier Jensen.

Har skapt kraftige reaksjoner

Per Sandberg har vært i hardt vær siden det ble kjent at han i juli var på en privat feriereise til Iran sammen med sin nye kjæreste, norsk-iranske Bahareh Letnes (28). Sandberg har forklart at reisen til Iran kom i stand som følge av endrede ferieplaner.

Fiskeriministeren orienterte Statsministerens kontor om Iran-besøket først to dager etter at han ankom Iran.

Per Sandberg har forklart at det var «gode grunner» til at han i forkant ikke opplyste om ferieturen overfor Statsministerens kontor.

Espen Sand / NTB scanpix

Tok med jobbtelefonen til Iran og Kina

Sterkest kritikk har Per Sandberg fått for at han tok med seg jobbtelefonen til Iran.

Fiskeriministeren fulgte ikke sikkerhetsråd hverken fra PST eller Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Telefonen er i ettertid levert til PST for undersøkelser.

Mandag kom det også kommet frem flere nye saker i de skriftlige svarene til Stortinget.

Sandberg innrømmer at han på en tjenestereise til Kina i mai i år også tok med sin egen tjenestetelefon, i strid med reglene.