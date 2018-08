– Dette føyer seg inn i inntrykket fra Riksrevisjonen rapport, som skal behandles på høringen mandag, sier Dag Terje Andersen (Ap), leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Han sikter til kritikken fra Riksrevisjonen om svært alvorlige mangler ved grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet, Forsvaret, samt alvorlige mangler i arbeidet med sikringsstyrker og Heimevernet.

Bergens Tidende avdekket lørdag at Politidirektoratet ikke har utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyser for egne sentrale virksomheter, og ikke har utarbeidet plan for gjennomføring av forebyggende og konsekvensreduserende tiltak.

Det skulle de ha gjort innen utgangen av 2017. På et møte i mars i år ble det klart at dette risikoanalysearbeidet for egne sentrale virksomheter ikke var gjort. POD har bedt om nye frister for å få arbeidet gjennomført.

Analysen skal avdekke hva som må beskyttes mot spionasje, terrorisme og sabotasje. Det skulle også «iverksettes tiltak i tråd med analysen».

Alvorlig at risikoanalysene ikke er gjennomført

En samlet opposisjon er svært kritiske til at Stortinget ikke er informert om at risikoanalysene ikke er gjennomført.

Berit Roald / NTB scanpix

– Det er en alvorlig mangel at det ikke er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser for politiets sentrale virksomheter. Hvis politiet ikke har god nok oversikt over sikkerhetstilstanden, vil det svekke politiets evne til å trygge landet i en krevende situasjon, sier Aps nestleder Hadia Tajik.

Hun mener det er ekstra alvorlig hvis Stortinget ikke har fått fullstendig og utfyllende informasjon.

– Regjeringen har plikt til å gi slik informasjon til Stortinget. Skal man klare å gjøre noe med de mangler som er, så må man jo kjenne svakhetene, sier Tajik og legger til at dette må klarlegges i høringen på mandag:

– Regjeringen bør ha gode svar på de spørsmålene som de nå kommer til å få.

Tajik kan vanskelig se for seg at informasjonen som foreligger er tilfredsstillende, all den tid risiko- og sårbarhetsanalyser ikke foreligger.

KrF: – Slurv og mangel på oppfølging

KrFs medlem i kontrollkomiteen, Hans Fredrik Grøvan, mener BTs avsløring forsterker inntrykket av at arbeidet ikke har vært godt nok prioritert av regjeringen.

– Dette viser slurv og mangel på systematisk oppfølging, noe som kreves i en så viktig sak. Det som avdekkes her, viser at informasjonen til Stortinget ikke på noen måte har vært komplett, sier Grøvan.

SV: Nesten ikke til å tro

SVs Torgeir Knag Fylkesnes sier det er viktig å avklare status for analysene mandag. - Dersom det heller ikke er gjennomført fulle risiko- og sårbarhetsanalyser for skjermingsverdige objekter, er det veldig alvorlig. Det er nesten ikke til å tro, om man har tillatt en slik sårbarhet, sier Fylkesnes.

Senterpartiets Nils T. Bjørke sier det oppstår en krevende situasjon når det viser seg at det som tidligere er lagt frem for Stortinget, ikke stemmer.

– Det store spørsmålet er jo hvordan de kan si at alt er i orden, uten at det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser for de sentrale virksomhetene.

POD erkjenner at manglene kan være alvorlig

Nicolai Nakstad, som leder sikkerhetsseksjonen i Politidirektoratet, skriver i en e-post at det er viktig å skille mellom risiko- og sårbarhetsanalyser for de sentrale virksomhetene og sikring av skjermingsverdige objekter.

De sentrale virksomhetene kan være «materiell- og utstyrslager eller laboratorier for narkotikaanalyser. Hvis slike sentrale deler i politiet ikke fungerer slik de skal kan det være alvorlig, men det rammer ikke samfunnssikkerheten på samme måte som bortfall av skjermingsverdige objekter», skriver han.

Nakstad understreker at for terrorsikring av skjermingsverdige objekter «er alvorlighetsgraden langt mer kritisk. Status for dette arbeidet skal vi svare på i høringen mandag.»

POD skriver at en risiko- og sårbarhetsanalyse ikke vil avdekke nye skjermingsverdige objekter, ut over dem som allerede er identifisert.

Nakstad opplyser at POD «tar sikte på å levere i løpet av året» på risiko- og sårbarhetsanalysen.