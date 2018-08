Artikkelen oppdateres fortløpende:

Den tidligere forsvars- og utenriksministeren, Thorvald Stoltenberg, døde 13. juli, 87 år gammel. Sønnen Jens Stoltenberg, Norges tidligere statsminister, rakk så vidt hjem før faren døde.

Dette skjedde dagen etter at han som NATOs generalsekretær sto i spissen for et viktig toppmøte i NATO-møte med Donald Trump og andre stats- og regjeringssjefer.

Bisettelsen startet klokken 13.00. Allerede før klokken 11.30 var Domkirken nesten fullsatt.

På vei inn i kirken sa tidligere statsråd Sigbjørn Johnsen til Aftenposten:

– Først og fremst minnes jeg Thorvald som den blide karen og gode kollegaen han var. Alltid hadde han et ord på lager, uansett situasjon. Og så minnes jeg selvsagt vennskapet som vi fikk. Thorvald satte jeg usedvanlig stor pris på, uttalte Johnsen.

Barnebarn med solosang

De to var statsråd-kolleger i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering, som styrte landet fra 1990 til 1996.

Seremonien i Oslo Domkirke, som er offisielt gudshus for blant annet Stortinget, ble innledet med solosang av Catharina Stoltenberg. Hun er avdødes barnebarn. Også artisten Åse Kleveland, tidligere kulturminister for Arbeiderpartiet, skal bidra musikalsk .

Tette bånd til kongefamilien

Også kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Astrid, fru Ferner deltar i bisettelsen, slik de også gjorde da Karin Stoltenberg ble bisatt. Thorvald Stoltenberg og prinsesse Astrid har kjent hverandre siden ungdomstiden og var russ sammen i 1950 da Stoltenberg var russepresident i Oslo. Han skal også ha hatt et nært forhold til kong Harald.

Søskenparet Jens og Camilla holdt sammen den første minnetalen i Oslo domkirke.

– Var en «hønefar»

– Thorvald var en hønefar. Vi snakket sammen på telefonen hver dag. Noen ganger om verden, andre ganger om været, – eller om det var batteri i røykvarsleren hjemme hos meg, sa Jens Stoltenberg.

