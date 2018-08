Følg bisettelsen til Thorvald Stoltenberg her:

Artikkelen oppdateres løpende:

Den tidligere forsvars- og utenriksministeren, Thorvald Stoltenberg, døde 13. juli, 87 år gammel. Sønnen Jens Stoltenberg, Norges tidligere statsminister, rakk så vidt hjem før faren døde, dagen etter at han som NATOs generalsekretær sto i spissen for et viktig toppmøte i NATO-møte med Donald Trump og andre stats- og regjeringssjefer.

Bisettelsen starter klokken 13.00 og mange deltagerne er allerede på plass.

